Fiorentina | Luis Muriel è arrivato in città | ' Non vedo l' ora di iniziare'

Calciomercato - Luis Muriel potrebbe tornare in Serie A : Fiorentina alla finestra : Luis Muriel potrebbe tornare in Serie A già dalla finestra di mercato di gennaio, il calciatore sta faticando a trovare spazio a Siviglia Luis Muriel non riesce a trovare spazio nel Siviglia. Il calciatore colombiano ha giocato solo 116 minuti nella Liga spagnola, sovrastato dall’esplosione di Andrè Silva. Il centravanti potrebbe dunque cercare nuovi stimoli a gennaio, magari tornando in Italia. Secondo quanto appreso dal Secolo XIX, ...