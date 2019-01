Fiorentina | con l' arrivo di Muriel | due attaccanti finiscono sul mercato

Gennaio - il mese dei botti : comincia la Fiorentina con Muriel : Molte operazioni sono entrate nella fase calda e altre veleggiano già verso il traguardo. Ma solo da domani al 31 Gennaio le società italiane potranno depositare i contratti. Sulla falsariga della ...

Calciomercato - Ufficiale Muriel alla Fiorentina : prestito con diritto di riscatto : Calciomercato Muriel Fiorentina – Il primo botto di Calciomercato invernale del 2019 è della Fiorentina che ha annunciato l’acquisto di Luis Fernando Muriel. Il 27enne attaccante colombiano ex Udinese e Sampdoria arriva dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 13-14 milioni di euro. Su Muriel aveva messo gli occhi anche il Milan. Muriel sarà […] L'articolo Calciomercato, Ufficiale Muriel alla Fiorentina: ...

Muriel alla Fiorentina - ma con diritto di riscatto : Luis Fernando Muriel è un calciatore della Fiorentina. E' la stessa società viola a ufficializzarlo sul suo sito, comunicando di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Muriel "dal ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Fiorentina con più pregi che difetti» : GENOVA - Manca un giorno a Genoa-Fiorentina : per Cesare Prandelli quella contro i viola sarà una partita speciale: "Non ho avuto il tempo di riflettere sulle emozioni che mi darà sfidare la ...

VIDEO Fiorentina-Parma 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Inglese la risolve con un assolo : Il Parma ha espugnato il Franchi, sconfiggendo la Fiorentina per 1-0 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I ducali sono riusciti a imporsi in trasferta grazie a un bellissimo gol di Inglese nel recupero del primo tempo, un assolo sulla trequarti che ha permesso agli emiliani di passare in vantaggio e poi nella ripresa sono riusciti a difendersi dai vari tentativi dei viola. Di seguito il VIDEO con gli ...

Milan - tifosi furiosi dopo il ko con la Fiorentina : Salvini durissimo sui social : “ma come si fa…” : Il vicepremier ha commentato con un tweet polemico la sconfitta subita dal Milan contro la Fiorentina a San Siro “Altra sconfitta del Milan, taccio che è meglio…Ma come si fa??“. Lo scrive il vicepremier e tifoso rossonero Matteo Salvini su Twitter dopo il k.o. della squadra di Gattuso a San Siro contro la Fiorentina. Una sconfitta amarissima per i rossoneri, che proseguono nel proprio periodo negativo, reso ancora più ...

Serie A : il Napoli stende la Spal con Albiol - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Successo prezioso per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Basta una rete anche alla Fiorentina per beffare il Milan a San Siro: a regalare i tre punti a Pioli è Chiesa, ...

Serie A - Milan ko amaro con la Fiorentina. Il Napoli vince 1-0 : Dopo l'anticipo dell'ora di pranzo vinto per 3-1 dalla Lazio di Inzaghi sul Cagliari di Maran, la 17esima giornata di Serie A è proseguita con altre sei sfide alle ore 15 con Milan e Napoli impegnate ...

Serie A : al Napoli basta Albiol contro la Spal - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Vittoria preziosa per il Napoli, che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol. Napoli-Spal 1-0 - In vista delle prossime sfide ravvicinate, mercoledì 26 a San Siro con l'Inter e poi sabato 29 ...

Milan-Fiorentina 0-1 : Chiesa segna contro il Diavolo in crisi E i viola sono settimi : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Fiorentina in vantaggio con Chiesa - Samp di nuovo avanti [VIDEO] : La Serie A scende in campo per la diciassettesima giornata in un pomeriggio che si avvicina a quello di qualche anno fa, con addirittura sei partite in contemporanea. Diverse le sfide interessanti, su tutte Milan-Fiorentina: rossoneri e viola si giocano punti importanti per l’Europa con ambizioni di diverso LIVEllo che però possono mutare in base all’evoluzione del campionato. Stesso discorso per Sassuolo-Torino, due club che ...

Napoli - possibile scambio con la Fiorentina : Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, piace tanto al Napoli. Secondo la redazione Rai Sport con le ultime di Ciro Venerato, il francese potrebbe rinnovare col club viola fino al 2023 ma a giugno potrebbe ugualmente rientrare nei radar azzurri. Corvino come contropartita potrebbe ...

Probabili formazioni/ Milan Fiorentina : quote - l'enigma Montolivo contro la sua ex - Serie A - : Probabili formazioni Milan Fiorentina: quote, le ultime notizie su moduli e titolari per la partita di San Siro per la 17giornata di Serie A.

Milan - si infortuna pure Bertolacci. Gattuso senza centrocampisti con la Fiorentina : chi è costretto a provare : No, Gennaro Gattuso non è su Scherzi a parte . Il Milan contro la Fiorentina perde anche uno dei 2 centrocampisti rimasti, Andrea Bertolacci . L'ex Genoa, poco utilizzato quest'anno, ha accusato un'...