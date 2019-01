Filmare gli atomi per rivoluzionare la tecnologia | nuovo ERC a Ca’ Foscari

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Girare il film più breve della storia: un milionesimo di miliardesimo di secondo. Giusto il tempo di vedere come cambia l’orientamento di magneti nanoscopici, con una risoluzione di un milionesimo di millimetro. E’ la frontiera scientifica a cui ambisce il fisico Stefano Bonetti, neoassunto come professore associato all’Università Ca’Venezia e professore al Dipartimento di Fisica dell’Università di Stoccolma, con il progetto Magnetic Speed Limit, finanziato con quasi 2 milioni di euro dallo European Research Council (Erc) della Commissione europea. “Ho scelto Ca’perché è un ateneo che ha dimostrato negli ultimi anni una volontà di investire sulla ricerca non comune non solo nel panorama italiano, ma con pochi pari anche a livello europeo“, spiega Bonetti. Per raggiungere l’ultravelocità fotografando un oggetto così ...