Fifa | Gianni Infantino tuona dopo i fatti di Inter-Napoli | “morte e razzismo

sportfair

: President of FIFA, Gianni Infantino ?? #GlobeSoccer - Khwahba : President of FIFA, Gianni Infantino ?? #GlobeSoccer -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)ha parlato deidi, eventi non certo accettabili per il calcio italiano “Speriamo che sia un 2019 di bel calcio, in ci si diverte parlando di cose belle, questo l’auspicio. Che sia un anno di divertimento, piacere, gioia e soprattutto di pace nel mondo, anche se qui sarà più dura, ma anche nel calcio ci si lavora“. Sono le parole del presidente della, a Sky Sport 24 da Dubai per il Globe Soccer. Il numero uno del calcio mondiale non può poi non parlare dei cori razzisti nei confronti del giocatore del, Koulibaly durante la sfida con l’e della morte del tifoso nerazzurro prima della stessa partita. “Noi continuiamo a lavorare per risolvere la situazione -spiega il presidente della-. Ovviamente la prima reazione da presidente dellaè di tristezza, sdegno, oltre che ...