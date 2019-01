Fico | attivi tagli vitalizi | -44 mln anno

Alla "Locanda dei Buoni e Cattivi" in Sardegna - un aiuto per mamme e ragazzi in difFicoltà : Post scritto da Giuditta Cavallini, Presidente della Cooperativa dei Buoni e CattiviQui Alla Cooperativa dei Buoni e Cattivi abbiamo l'obiettivo di dare una possibilità di recupero e riscatto a ragazzi e mamme con un passato difficile. Dimostriamo ogni giorno che si può fare, bene. La Fondazione Domus de Luna, che ha dato inizio a questa impresa sociale, aveva già aperto quattro comunità di accoglienza e cura per ...