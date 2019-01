Ferrari Purosangue | il Cavallino Rampante fuori dagli schemi

sportfair

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Il prossimo modello targatosarà un crossover ad alte prestazioni caratterizzato da un design molto aggressivoè pronta a stupire il suo pubblico di appassionati con un modello a dir poco rivoluzionario che verrà battezzato con l’evocativo nome diLa– immaginata nel rendering che vi proponiamo dal designer Giorgi Tedoradze – si presenterà come un crossover ad alte prestazioni abbinato ad un propulsore in grado di sfoderare almeno 850 CV scaricati su una trazione integrale di tipo “intelligente”, in grado di gestire la coppia sui due assi, senza dimenticare l’uso di un assetto regolabile elettronicamente.L’obiettivo dellaè quello di contrastare SUV potentissimi del calibro di Lamborghini, Bentley e Porsche e di puntare alla conquista di mercati come Cina, USA e Medio Oriente.L'articolo: ...