Fattura elettronica | si parte Come funziona | soggetti esclusi | regole | sanzioni

La Fattura elettronica e il Maestro Canello : Canello, chi era costui? I meno giovani - per tutti gli altri, c’è YouTube - si ricorderanno del tragico veglione di Paolo Villaggio alias Fantozzi, nel corso del quale un subdolo...

‘Rivoluzione’ Fattura elettronica. Cosa cambia - chi riguarda e chi potrebbe favorire : La fattura elettronica eliminerà costi di stampa, spedizione e conservazione, contrasterà le frodi e sarà semplice. Questo è quanto promette l’Agenzia delle Entrate. Ma sarà davvero così? Il Fisco tutto vede e tutto sa – La fatturazione elettronica – verso la Pubblica Amministrazione prima, ora anche tra privati (B2B) e verso i consumatori finali (B2C) – è imposta agli operatori economici per recuperare risorse per due vie. Da un lato il Fisco ...

Al via la Fattura elettronica : ci spiano per 2 miliardi di Iva : Da ieri le imprese italiane hanno un grattacapo in più e uno in meno anche se forse, visto ciò che si prospetta, lo rimpiangeranno. Il primo gennaio è, infatti, entrato in vigore l'obbligo di ...

Scatta la Fattura elettronica : Cambio di passo con il fisco e le fatture emesse in Italia. A partire da ieri, infatti, il 56% delle partite Iva, hanno l’obbligo di rilasciare la fattura elettronica B2b e, stando alle valutazioni dei ricercatori dell’Osservatorio fatturazione elettronica & eCommerce B2b del Politecnico di Milano, sono 2,8 milioni le imprese coinvolte e circa 3 miliardi le e-fatture che saranno emesse nel 2019. In particolare, gli esperti ...

Fatturazione elettronica al via : le regole per le imprese e i cittadini : L'Italia è entrata, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, nell'era fiscale della cosiddetta Fatturazione intelligente. La classica fattura, elaborata spesso e volentieri con programmi ad uso comune, dunque, è uscita di scena e da oggi, primo gennaio, tutti i titolari di partita Iva residenti in Italia potranno emettere solo fatture elettroniche, ossia elaborate in formato digitale. Una vera e propria rivoluzione che coinvolgerà anche i ...

FatturaZIONE ELETTRONICA DA OGGI - 1 GENNAIO 2019/ Video - cosa cambia : Xml unico formato valido : FATTURAZIONE ELETTRONICA dal 1 GENNAIO 2019: ecco cosa cambia per le partite Iva, tutti gli strumenti per la nuova fattura e i soggetti esonerati

Entra in vigore la Fattura elettronica : ecco le nuove regole : Dal 1 gennaio 2019 milioni di cittadini, ma anche circa 2,8 milioni tra microimprese e Pmi e 4.500 grandi aziende devono adeguarsi alla nuova era delle fatture

La Fattura è solo elettronica Ecco cosa cambia da oggi : Con lo scoccare della mezzanotte arriva la fattura elettronica . L'obbligo coinvolge circa 2,8 milioni di imprese, il 56% delle partite iva in Italia che - si stima - emetteranno e-fatture per circa 3 ...

La Fatturazione elettronica è obbligatoria : ecco tutte le info : Da oggi scatta una grande rivoluzione per il mondo del commercio e dei servizi: tutti coloro che emettono fatture, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia potranno farlo solo ...

Fatturazione elettronica in partenza Addio studi settore - arrivano gli «Isa» : Dal primo gennaio 2019 entra in vigore l'obbligo della e-fattura e con essa cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti ne sono assoggettati.

Scatta la Fattura elettronica : Cambio di passo con il fisco e le fatture emesse in Italia . A partire da oggi, infatti, il 56% delle partite Iva, hanno l'obbligo di rilasciare la fattura elettronica B2b e, stando alle valutazioni ...

Da oggi la Fatturazione è elettronica. Cosa cambia per i contribuenti italiani : Scatterà una rivoluzione nel mondo del commercio e dei servizi con il documento digitale introdotto dalla legge di bilancio e obbligatorio d'ora in poi anche fra i privati -

È diventata obbligatoria la Fattura elettronica. Guida in 11 punti per capire come funziona : Dal primo gennaio scatta una grande rivoluzione per il mondo del commercio e dei servizi: tutti coloro che emettono fatture, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra ...

Brindisi di saluto al 2019 e scatta l'era della Fattura elettronica : Con il primo "minuto secondo" del 2019 l'Italia è entrata nell'inedita era della fatturazione elettronica . Da quell'attimo, aziende, professionisti, artigiani, ovvero quanti titolari di partita Iva ...