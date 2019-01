Fabrizio Corona | la foto hot per gli auguri di buon anno | “Come vedete sto già stappando

Belen Rodriguez - Simona Ventura e Fabrizio Corona tra i Vip tornati single nel 2018 : Sono tanti i personaggi famosi che hanno perso l'amore nel 2018: a poche ore dalla fine dell'anno, facciamo un bilancio sulle coppie Vip che sono scoppiate negli ultimi 12 mesi. Tra i protagonisti del gossip che inizieranno il 2019 da single, spicca sicuramente Belen Rodriguez: dopo due anni, l'argentina ha lasciato Andrea Iannone e si sta godendo le festività con la famiglia e gli amici. Anche Simona Ventura, Luciana Littizzetto, Matteo ...

Francesco Chiofalo - sostegno di Fabrizio Corona dopo la notizia sul tumore : ‘Io ci sono’ : Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island, ha sconvolto i fan con la sua rivelazione: ha un tumore al cervello. Il ragazzo romano ha conquistato il pubblico per la sua simpatia e l'aspetto amabile dietro la scorza da potenziale duro. dopo il suo drammatico annuncio, condiviso tramite le Stories di Instagram, sono stati moltissimi i messaggi a lui indirizzati, di affetto e stima. Da Simona Ventura a Fabrizio Corona, anche i ...

Francesco Chiofalo : i messaggi di solidarietà di Simona Ventura - Fabrizio Corona - Andrea Cerioli : La notizia del tumore al cervello di Francesco Chiofalo ha scosso le sensibilità di tutti quelli che hanno avuto modo di apprezzarlo durante le sue avventure televisive nelle varie declinazioni di 'Temptation Island'. Anche Fabrizio Corona, assai sensibile a questa spietata malattia, ha voluto far sentire, su Instagram, il proprio sostegno all'ex tentatore del programma di Canale 5: Mi dispiace tanto. Forza non mollare un ca**o. Non ...

Nina Moric passa il Natale con Fabrizio Corona e non con Luigi Favoloso : Nelle ultime ore sono trapelate online alcune indiscrezioni concernenti il Natale 2018 di alcuni personaggi famosi, tra cui la showgirl Nina Moric. Quest'ultima, che ha la custodia primaria del figlio Carlos, ha deciso di trascorrere il Natale insieme al suo ex-marito, Fabrizio Corona, per il bene della sua famiglia. Una scelta, quella fatta dalla Moric, di trascorrere le vacanze natalizie con il suo storico ex, che potrebbe aver infastidito ...

Furto in casa di Fabrizio Corona - lui spiazza : 'So chi ha commissionato il colpo' : Fabrizio Corona, nel giorno della vigilia di Natale, si è trovato a fare fronte ad una situazione assolutamente inaspettata. Dei ladri si sono intrufolati in casa sua svaligiando l'appartamento e distruggendo molti oggetti di valore. Fabrizio è apparso notevolmente turbato dalla vicenda e, all'interno di un video pubblicato su Instagram, ha fatto delle confessioni assolutamente sconcertanti. L'ex paparazzo ha dichiarato si sapere chi ha ...

Il furto in casa di Fabrizio Corona : «So chi ha commissionato il colpo» : Non c'è pace per Fabrizio Corona. Dopo l'aggressione di qualche settimana fa al boschetto della droga di Rogoredo , l'ex fotografo dei vip ha subito un tentativo di furto in casa, è il secondo in ...