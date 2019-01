Epifania | domenica 6 gennaio a Firenze torna la Cavalcata dei Magi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Per celebrare il giorno dell’2019, l’Opera di Santa Maria del Fiore organizza aladei. La manifestazione, giunta alla XXIII edizione dell’epoca moderna, si rifà a un’antica tradizione fiorentina del XV secolo, quando auna compagnia di laici intitolata ai Santi Re, di cui fecero parte i maggiori componenti della famiglia dei Medici, organizzava un fastoso corteo, la “Festa de’”.Dal 1997, in occasione dei festeggiamenti per i 700 anni della fondazione della Cattedrale, l’Opera di Santa Maria del Fiore ha voluto riprendere quest’antica tradizione organizzando, ogni anno, un solenne corteo di figuranti con in testa i Rea cavallo, in sontuosi abiti di seta ispirati a quelli dell’affresco di Benozzo Gozzoli, che attraversa il centro di. La manifestazione si svolge, sotto gli auspici dell’Arcidiocesi ...