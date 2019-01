Elisabetta Canalis | botti di Capodanno | in bikini alle Bahamas | le foto che alzano la

Elisabetta Canalis/ Sotto accusa sui social per la sua diretta : 'Bambini che rompono il ca*zo al ristorante..' : Elisabetta Canalis, Sotto accusa sui social per la sua diretta: 'Bambini che rompono il ca*zo al ristorante..', cosa è successo?

Elisabetta Canalis - INCONTRO CON VIERI E COSTANZA CARACCIOLO/ Video : il regalo per la piccola Stella : ELISABETTA CANALIS incontra Bobo VIERI e COSTANZA CARACCIOLO al suo rientro in Italia: il Video del momento in cui l'ex velina conosce la piccola Stella.

Elisabetta Canalis : a casa di Vieri per conoscere la figlia Stella : Una storia finita e un affetto che non passa: Elisabetta Canalis ha raccontato su Instagram il suo primo incontro con Stella, la figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. La showgirl sarda è tornata in Italia, direttamente da Los Angeles, per trascorrere le feste di Natale insieme alla sua famiglia. Con lei anche la piccola Skyler Eva, nata dall’amore per il chirurgo Brian Perri, sposato nel 2014 e arrivato dopo una storia d’amore ...

Elisabetta Canalis a casa di Bobo Vieri : il gesto speciale per l’ex e Costanza : Elisabetta Canalis va a casa di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: il regalo per la piccola Stella Proprio un bel gesto quello di Elisabetta Canalis, la quale nella giornata di ieri è andata a trovare Christian Vieri e Costanza Caracciolo. La showgirl ha deciso di portare un regalo alla piccola Stella, nata un mese fa. […] L'articolo Elisabetta Canalis a casa di Bobo Vieri: il gesto speciale per l’ex e Costanza proviene da Gossip e Tv.

Elisabetta Canalis va a trovare la figlia di Vieri - il dolce regalo per Costanza Caracciolo e Stella [VIDEO] : Elisabetta Canalis a casa di Vieri e Costanza Caracciolo: l’ex Velina sarda, ex fidanzata di Bobo, fa un dolce regalo alla neo coppia di genitori ed a Stella Elisabetta Canalis, nonostante la sua lunga ed ormai conclusa da tempo storia d’amore con Bobo Vieri, è in buoni rapporti sia con l’ex bomber che con la sua compagna Costanza Caracciolo. L’ex Velina sarda è stata in questi giorni a casa della coppia di neo ...

Striscia la notizia - il clamoroso ritorno di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia : balletto da infarto : A Striscia la notizia il clamoroso ritorno delle 'veline' storiche, le indimenticate Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia . La mora e la bionda più famose della storia del tg satirico di Canale 5, ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia tornano a Striscia la Notizia : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia tornano a Striscia la Notizia. Sorridenti, bellissime ed emozionate, le due ex veline hanno fatto il loro ingresso nel celebre studio del tg satirico. Erano gli anni Novanta quando le showgirl, all’epoca poco più che maggiorenni, approdarono sul bancone di Striscia la Notizia, dopo essere state scelte da Antonio Ricci. In breve tempo conquistarono il cuore degli italiani diventando “le ...

Elisabetta Canalis sexy ed elegante alla festa del marito : Elisabetta Canalis celebra il compleanno del marito, Brian Perri , attraverso il suo profilo Instagram . Non solo foto ma anche un video super sensuale, dove la showgirl canta 'Happy Birthday' in ...