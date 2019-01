Direttore Uffizi | ' Rubato dai Nazisti | restituitelo' Video | l' appello del tedesco alla

Capolavoro del 700 conteso - il Direttore tedesco degli Uffizi alla Germania : 'Rubato dai nazisti - restituitelo' : 'Un appello alla Germania , per il 2019: ci auguriamo che nel corso di quest'anno possa essere finalmente restituito alle Gallerie degli Uffizi il 'Vaso di Fiori' di Jan van Huysum, rubato da soldati ...

Firenze - l’appello del Direttore degli Uffizi Eike Schmidt alla Germania : “Restituite il quadro rubato dai nazisti” : “Un appello alla Germania , per il 2019: ci auguriamo che nel corso di quest’anno possa essere finalmente restituito alle Gallerie degli Uffizi di Firenze il celebre ‘Vaso di Fiori’ del pittore olandese Jan van Huysum, rubato da soldati nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e, attualmente, nella disponibilità di una famiglia tedesca che, dopo tutto questo tempo, non l’ha ancora reso al museo, nonostante le ...

Leonardo - il Direttore degli Uffizi di Firenze : "Prestiti al Louvre? Non daremo dipinti" : Schmidt: "Il museo non fa viaggiare la Gioconda. Credo di trovare appoggio dei colleghi francesi quando applichiamo la stessa regola ai tre capolavori che custodiamo in Galleria".