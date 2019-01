“Din Don – Una parrocchia in due” | il nuovo film della Sunshine Production | andrà in onda

aldiladelcinema

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)Don – Unain, ilprodotto dalla Sushinedi Bruno frustaci e Alessandro Carpigo,ingiovedì 3 gennaio, in prima serata, su Italia1. Nutrito il cast corale che comprende nomi del calibro di Enzo Salvi, Maurizio Battista, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti, Giorgia Wurth, Emy Bergamo, Gabriele Carbotti, Salvatore Misticone, i Cugini Di Campagna e Valeria Altobelli. A firmare la regia è Claudio Norza, mentre il soggetto delè di Bruno Frustaci. Primamessa insu Mediaset,Don – Unainè stato presentato, in presenza di gran parte del cast, al Cinema Nestor di Frosinone e al Cinema Lux di Roma, con due proiezioni prese letteralmente d’assalto dal pubblico, accorso a caccia di autografi e foto ricordo con i loro beniamini e per poter guardare l’attesissimoin anteprima. Di seguito una ...