Dieta brasiliana | come perdere fino a 12 chili in 30 giorni

caffeinamagazine

: Come perdere 12 kg in 30 giorni con la dieta brasiliana - infoitsalute : Come perdere 12 kg in 30 giorni con la dieta brasiliana - infoitsalute : Come perdere 12 kg in 30 giorni con la dieta brasiliana - infoitsalute : Dieta brasiliana, perdi fino a 12 chili in un mese -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Le feste sono finite e ci hanno lasciato un bel po’ di gonfiore e qualche chilo in più. L’anno lo iniziamo sovrappeso e questo non ci piace affatto. Ma disperare non è certo la soluzione. La soluzione aidi troppo potrebbe essere lache, in un mese, faa 12Laè un regime dimagrante equilibrato e light che riduce i carboidrati a favore di frutta e verdura. Le regole dellasono poche e molto semplici: in primo luogo è fondamentale non saltare i pasti. Essi devono essere sempre 5, devono essere ricchi di frutta e verdura (cotta o cruda non ha importanza) e, tra un pasto e l’altro non devono passare mai più di 12 ore. Questo perché far passare troppo tempo tra un pasto e l’altro comporta il rischio di pericolosi picchi glicemici che mettono a rischio la. Ovviamente nellasono vietati i ...