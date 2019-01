Di Maio punta tutto su Di Battista Europee | guiderà lui la campagna

Di Maio punta alle europee : "Niente a che vedere con la destra sovranista" : Luigi Di Maio scalda i motori in vista delle elezioni europee del 2019 e lancia il programma del Movimento 5 Stelle per l'Ue. ' Presenteremo un manifesto per un'Europa diversa, che non ha nulla a che ...

Rispunta il "Saldo e stralcio" Così Di Maio salva suo papà : Una norma ad personam, anzi ad patrem. È quello che rischia di diventare il 'saldo e stralcio' rientrato all'improvviso nel maxiemendamento dopo che era stato precedentemente stralciato, anche perché ...

Di Maio - spunta l'elenco delle cose fatte - da reddito a Iva : Dalla sterilizzazione dell'Iva, al reddito e pensioni di cittadinanza, da quota 100 al taglio del 30% dei premi Inail, dai 10,5 miliardi per il dissesto idrogeologico al miliardo per venture capital ...

La truffa dei bitcoin che sfrutta Luigi Di Maio e punta agli elettori M5S : Ora dai vip del mondo delo sport è passata a quelli della politica. Attenzione a non cascarci. Tag Luigi Di Maio bitcoin M5S

La truffa dei bitcoin che sfrutta Luigi Di Maio e punta agli elettori M5S : Un falso sito di news si pubblicizza su Facebook tra coloro che seguono il vicepremier grillino. E propone una storia inventata sostenendo che il ministro Cinque Stelle si sia arricchito con le criptovalute. Chi ci casca rischia di pagare caro

Manovra - Giovanni Tria insiste per abbassare il deficit al 2% - ma Di Maio e Salvini resistono e puntano tutto sul fattore gilet gialli : "L'imprimatur politico di Di Maio e Salvini non c'è, vedremo al massimo al Consiglio dei ministri di domani mattina anche perché poi non c'è più tempo". Sono le 19 circa quando una fonte di governo di primissimo livello rivela a Huffpost la precarietà e la confusione che dominano nel cantiere della riscrittura della Manovra. Mancano meno di 24 ore all'incontro decisivo a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte ...

Adesso Di Maio tira dritto "Tagliare le pensioni alte". E spunta il ricorso sui Tfr : Le idee sulle pensioni non sono ancora chiare. La manovra porta avanti una vera e propria svolta sul fronte previdenziale che di fatto potrebbe cambiare diversi aspetti sul fronte dei trattamenti ...

Caso Di Maio - spunta la foto nella piscina : 'Abusivi 4 fabbricati su cinque' : Cinque manufatti, di cui quattro abusivi, oltre al sequestro di tre aree dove erano abbandonati diversi rifiuti. È quanto emerge dalle carte trasmesse alla procura di Nola dalla polizia municipale di ...

Caso Di Maio - spunta la foto nella piscina : «Abusivi 4 fabbricati su cinque» : Cinque manufatti, di cui quattro abusivi, oltre al sequestro di tre aree dove erano abbandonati diversi rifiuti. È quanto emerge dalle carte trasmesse alla procura di Nola dalla polizia...

«Di Maio nella "piscina" della casa abusiva?» : le Iene e la foto spuntata su Fb : Le Iene tornano a parlare dei presunti abusi nei terreni del padre di Luigi Di Maio e stavolta pubblicano un nuovo video nel quale si vede il vicepremier M5S nuotare in una piscina (di quelle...

Caso Di Maio - spunta la foto nella piscina abusiva : «Fuorilegge 4 fabbricati su cinque» : Cinque manufatti, di cui quattro abusivi, oltre al sequestro di tre aree dove erano abbandonati diversi rifiuti. È quanto emerge dalle carte trasmesse alla procura di Nola dalla polizia...

Di Maio - spunta l'ipoteca di Equitalia su beni del papà per «debiti mai pagati» : è congelata dal 2010 : Eccola la grana forse più pesante del padre di Luigi Di Maio. C'entra la ex Equitalia Polis spa (oggi Agenzia entrate riscossione), c'entrano debiti fiscali. Un'ombra a cinque...

Di Maio - spunta l'ipoteca di Equitalia su beni del papà per 'debiti mai pagati' : è congelata dal 2010 : Eccola la grana forse più pesante del padre di Luigi Di Maio . C'entra la ex Equitalia Polis spa , oggi Agenzia entrate riscossione, , c'entrano debiti fiscali. Un'ombra a cinque zeri. È il primo ...

"Operaio è del Pd" - spunta bufala su caso Di Maio : Basta a chi fa politica con la menzogna, la falsità, le offese. Facciamolo sapere a tutti e smascheriamo questo schifo senza fine ".