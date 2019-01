Deschamps ‘chiama’ la Juve | “molto legato al club”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) "Allenare lantus è stata una avventura sportiva e umana, io sono moltoal club. E' stata l'unica volta che ha giocato in Serie B, per altri motivi, si giocava contro squadre piccole e poi c'è stata la soddisfazione di aver subito vinto il campionato". Sono le dichiarazioni di Didier, ct della Francia, dal palco del Globe Soccer. "Lami aveva dato tanto da calciatore e per me era importante restituire qualcosa dando il mio contributo per riportarla subito in Serie A", poi sulla vittoria del Mondiale ha sottolineato l'importanza di un fattore come "la diversità culturale ed etnica, di giocatori provenienti da tanti paesi diversi, è stato un valore importante per la Francia".