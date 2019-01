Dati Istat sull' industria manufatturiera | Tomei | ' Provincia di Modena locomotiva

Coldiretti - Dati Istat sulle condizioni di vita : 2 - 7 milioni di persone costrette a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in Italia sono i 2,7 milioni di persone che nel 2017 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulle condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie relative all’anno 2017. Si tratta di persone che – sottolinea la Coldiretti – hanno beneficiato degli aiuti alimentari attraverso l’accesso ...

Manovra - Boccia : Dati Istat impongono riequilibrio - il governo rifletta : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia l'allarme sulla Manovra dopo i dati Istat che danno il Pil a -0,1% e la disoccupazione in crescita. 'Purtroppo sono preoccupato. Sono dati che ...

Il PIL nel terzo trimestre del 2018 è calato dello 0 - 1 per cento secondo gli ultimi Dati ISTAT : secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, il PIL nel terzo trimestre del 2018 è calato dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente. Si tratta di una correzione rispetto alle stime preliminari di alcune settimane fa, secondo cui il PIL

Dati Istat - a ottobre 2018 il tasso di disoccupazione sale al 10 - 6% - : Secondo l'Istituto di statistica, la percentuale di cittadini senza un impiego ha avuto una crescita di 0,2 punti rispetto al mese di settembre. C'è un miglioramento dello 0,5% se invece si considera ...

Istat - lavoratori a Camere : stoppate Blangiardo - fa uso distorto Dati : Roma, 28 nov., askanews, - Un dossier dal titolo inequivocabile: 'Appunti sull'uso distorto dei dati in ambito socio-demografico'. A scriverlo e inviarlo alle commissioni Affari costituzionali di ...

Violenza sulle donne - i Dati Istat 'In 49mila si sono rivolte a Centri' : L'Italia fa troppo poco per combattere i femminicidi e la Violenza sulle donne. Lo dicono gli esperti di Grevio,, Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence,, ...

Dati Istat 2018 - stima del Pil a ribasso - Sky TG24 - : La previsione precedente era di un incremento dell'1,4%. Cala il tasso di disoccupazione fino al 10,5%. Rallenta anche la spesa delle famiglie rispetto agli anni precedenti. "Dopo tre anni di ...

"Vento in poppa!" - Taverna scivola sui Dati Istat : Inoltre, nell'analisi Istat è in realtà presente un allarme sulla futura crescita del Paese: nel terzo trimestre l'economia italiana ha infatti registrato una battuta d'arresto e per il quarto, ...

Istat - Dati sul lavoro in peggioramento. Risale la disoccupazione - calano gli occupati : Il tasso di disoccupazione a settembre Risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1%. Lo rileva l'Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Rispetto a settembre 2017 il tasso di disoccupazione è diminuito di 1,1 punti. Le persone in cerca di lavoro sono 2.613.000 in aumento di 81.000 unità (+3,2%) rispetto ad agosto e in calo di 288.000 unità su settembre 2017.Il tasso di disoccupazione cresce di 0,3 punti ...