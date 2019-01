Danza con me | ascolti tv | Roberto Bolle balla ma delude

Inghilterra - bambini down "spariscono" con aborto selettivo/ Interruzioni di graviDanza aumentate del 50% : Nel Regno Unito è aumentato negli ultimi dieci anni del 50% il numero dei bambini abortiti con la sindrome di down ecco le cifre

Danza con me - Roberto Bolle come Frankenstein Junior in un esilarante omaggio a Mel Brooks con Luca e Paolo : Le immagini di Roberto Bolle insieme a Luca e Paolo a “Danza con Me” su Rai1 in un inedito omaggio a Frankenstein Junior di Mel Brooks, sulle note di “Put it on the Ritz”. Ancora un grande successo per il programma dell’Etoile dei 2 mondi, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi Multimedia e ArteDanza che è stato seguito da 4 milioni 451 mila spettatori pari ad uno share del 21,3%, al primo posto del ...

Cesare Cremonini ballerino per Roberto Bolle - da Poetica a showman da musical a Danza con me (video) : Ospite musicale di punta dello show di Capodanno di Rai1, un inedito Cesare Cremonini ballerino per Roberto Bolle si è esibito per il pubblico dell'ammiraglia Rai confermando le doti da showman di cui fa sfoggio nei suoi concerti. Il cantautore bolognese è stato uno dei volti che hanno fatto da cornice al lungo show di Bolle, tornato in onda per la sua seconda edizione dopo il successo della prima valso all'artista un Rose D'Or come miglior ...

Roberto Bolle con ‘Danza con me’ fa il boom di ascolti : i dati delle altre proposte TV : Roberto Bolle ha nuovamente incantato con la sua danza. Il suo spettacolo andato in onda sulla rete ammiraglia di casa Rai nella prima serata di ieri, martedì 1° gennaio 2019, ha aperto il nuovo anno regalando al pubblico un vero spettacolo perfetto, portando l'arte della danza non soltanto in prima serata, ma anche alla portata di tutti. Per questo motivo, anche gli ascolti TV hanno premiato il danzatore 43enne che ha conquistato il 21.3% di ...

Ascolti tv - Roberto Bolle Danza e vince anche con Fabio De Luigi : l’esibizione : Roberto Bolle inaugura di nuovo l’anno di Rai1 e centra ancora un grande successo: sono stati 4 milioni 451 mila, pari a uno share del 21.3%, gli spettatori che hanno seguito martedì 1 gennaio danza con me, il programma dell’etoile dei due mondi, che ha raggiunto un picco di ascolto di 5 milioni 439 mila spettatori alle 21.54, nel momento dell’esibizione di Fabio De Luigi, e un picco di share del 23.7% alle 23.29, ...

Tina Kunakey conferma la graviDanza - Capodanno con pancione in bella mostra accanto a Vincent Cassel [VIDEO] : Capodanno in Brasile per la coppia formata da Vincent Cassel e Tina Kunakey: la modella 21enne sui social conferma la gravidanza Tina Kunakey, dopo i rumors che l’avrebbero voluta in dolce attesa, conferma la gravidanza. La 21enne modella d’origini italiane e togolesi ha pubblicato sui social uno scatto che la immortala sulle spiagge di Bahia con il pancione in bella mostra. La compagna del regista Vincent Cassel completamente ...

Ascolti tv martedì 1 gennaio - Roberto Bolle- Danza con me conquista il pubblico : Lo show del ballerino ieri sera ha fatto il boom di Ascolti Il 2019 della Rai è iniziato in grande stile. Su Rai1, ieri sera martedì 1 gennaio 2019, è andato infatti in onda lo show evento Roberto Bolle – Danza con me. Lo spettacolo con protagonista il ballerino 43enne, ha catturato l’attenzione di 4.451.000 […] L'articolo Ascolti tv martedì 1 gennaio, Roberto Bolle- Danza con me conquista il pubblico proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 1 gennaio 2019. Danza con Me al 21.3% - Sing 8% : Roberto Bolle e Cesare Cremonini Su Rai1 Danza con Me ha conquistato 4.451.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale 5 Sing ha raccolto davanti al video 1.683.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Come d’Incanto ha interessato 1.404.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Independence Day ha catturato l’attenzione di 1.228.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Braveheart – Cuore Impavido ha raccolto davanti ...

Charlotte Crosby : il fiDanzato l’ha viziata con una vacanza a sorpresa per Capodanno : <3 The post Charlotte Crosby: il fidanzato l’ha viziata con una vacanza a sorpresa per Capodanno appeared first on News Mtv Italia.

Danza con me - Roberto Bolle / Innovazione - ottimismo e spettacolo : si apre così il 2019 televisivo : Danza con Me, Roberto Bolle protagonista su Raiuno con il suo spettacolo. Tanti ospiti per l'evento in prima serata: Cesare Cremonini fa il boom

Fabio De Luigi/ Il passo a tre con Agnese Di Clemente e Roberto Bolle - Danza con me - : Fabio De Luigi torna in tv ospite del grande show 'Danza con me 2019' ideato e condotto da Roberto Bolle in prima serata su Raiuno

POLINA SEMIONOVA/ Video - 'ha tutto ciò di cui ha bisogno una ballerina étoile' - Danza con me - Roberto Bolle - : POLINA SEMIONOVA, prima ballerina al Teatro di Berlino, sarà al fianco di Roberto Bolle nel programma di Rai1 'Danza con me'.

