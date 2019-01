Danimarca | scontro fra un treno passeggeri e un merci sul Great Belt Bridge | sei morti

Danimarca - scontro tra due treni. Almeno sei i morti : Grave incidente ferroviario in Danimarca. Almeno 6 persone sarebbero morte questa mattina, mercoledì 2 gennaio 2019, nello scontro tra un treno merci e un convoglio passeggeri. Il disastro è avvenuto ...

