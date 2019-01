Danimarca | incidente ferroviario su un ponte Media | “Almeno sei persone sono morte”

Danimarca - incidente ferroviario sul ponte tra le isole Zealand e Fyn : almeno 6 morti : Danimarca, incidente ferroviario sul ponte tra le isole Zealand e Fyn: almeno 6 morti COPENAGHEN Numerose persone sono morte il 2 gennaio in seguito a un incidente ferroviario in Danimarca: lo ha ...

Incidente ferroviario in Danimarca sul ponte Great Belt : “Ci sono diversi morti” : Ci sono diversi morti, almeno 6 secondo la stampa locale, in Danimarca a causa di un Incidente ferroviario verificatosi sul ponte Storebæltsbroen, conosciuto anche come Gret Belt, che collega il paese nord europeo con la Fionia: traffico in tilt. Tra le cause, forse il forte vento delle ultime ore.Continua a leggere

