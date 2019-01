Danimarca | incidente ferroviario su un ponte | diversi morti

Danimarca : incidente ferroviario - numerosi morti : Numerose persone sono morte oggi in seguito a un incidente ferroviario in Danimarca : lo ha reso noto la polizia. L' incidente è avvenuto su un ponte che collega due isole nel centro del Paese.

Danimarca - incidente ferroviario sul ponte tra le isole Zelanda e Fyn : almeno 6 morti : Diverse persone sono morte mercoledì in un gravissimo incidente ferroviario su un ponte in Danimarca , secondo la polizia danese: l' incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8 di questa...

Danimarca - grave incidente ferroviario sul Great Belt. «Diversi morti» : Molte persone sono rimaste uccise in un gravissimo incidente ferroviario in Danimarca. Il numero non è stato ancora precisato. L'incidente si è verificato sul Great elt, il ponte...