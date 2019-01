' Dammi i soldi per la sosta' | arrestato a Napoli parcheggiatore abusivo

'Dammi i soldi o ti do fuoco' e la cosparge di gasolio : Roma, 22 dic., AdnKronos, - "Dammi i soldi o ti do fuoco". Un 56enne, italiano, ha minacciato la ex e poi l'ha cosparsa di gasolio. E' accaduto a Labaro nella tarda mattinata di ieri, alla presenza di ...

