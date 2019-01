Dalla crescita di fine anni ' 90 alla crisi | la storia recente di banca Carige

Dalla Tav alla crescita : il «partito del Pil» in campo a Torino. Boccia : «Pazienza quasi al limite» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive, tra loro gli industriali della Confindustria, gli artigiani di Cna e Confartigianato, il mondo delle coopetative, i commercianti, le imprese edili dell’Ance. Il presidente di Confindustria, Boccia : «Chi è contro l’industria è contro il Paese»...

Inter - ricavi commerciali e tv in crescita : almeno 40 - 5 mln Dalla Champions : ricavi in aumento nel 2019 per Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi commerciali e da tv della società nerazzurra. L'articolo Inter, ricavi commerciali e tv in crescita: almeno 40,5 mln dalla Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.