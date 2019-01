Dal 27 dicembre via alle «prenotazioni»

NATALE IN DAUNIA / Dal 7 dicembre il "Lucera Light Festival" e l'evento "In biblioteca e al museo con Babbo Natale" : Tante le iniziative in programma durante l'intero mese: spettacoli teatrali per bambini e famiglie, concerti, cabaret e tanto altro. Domenica 9 dicembre alla biblioteca "R. Bonghi", si è svolta l'...

Future USA positivi - si riparte Dalla chiusura contrastata del 28 Dicembre : Il grande taglio delle tasse aveva messo il turbo all'economia a stelle e strisce, in estate, ma le nubi d'autunno , come la battaglia sui tassi tra Fed e Casa Bianca , la guerra dei dazi contro la ...

#SkyWeek - il meglio sui canali Sky Dal 30 Dicembre 2018 al 5 Gennaio 2019 : SEGNALAZIONI SKY DAL 30 Dicembre 2018 AL 5 Gennaio 2019 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTIDa martedì 1 Gennaio, alle 21.15 su Sky Uno e Sky On Demand Torna a Capodanno con una nuova, appassionante stagione in prima tv assoluta Alessandro Borghese 4 Ristoranti, l’amatissima produzione...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 dicembre : Muore la donna abbandonata nell’ospeDale tra le formiche : Napoli Coperta di formiche, è morta. “In corsia anche l’infezione” Sanità – La 71enne cingalese, filmata piena di insetti in ospedale, si è aggravata dopo un trasferimento. L’avvocato integra la denuncia, attesa l’autopsia di Vincenzo Iurillo Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Cura omeopatica/1. “Violenza negli stadi. La svolta di Salvini: ‘Incontrerò gli ultrà’” (La Stampa, 28.12). Poi, per combattere la mafia, ...

Previsioni meteo - Dal 31 dicembre arriva il gelo : attesa neve anche a Napoli : Siamo oramai giunti alla fine di questo 2018 e con l'arrivo del nuovo anno in molti si chiedono quello che sarà il meteo nei primi giorni del 2019. Emergono giornalmente notizie sulle Previsioni meteorologiche, le quali rivelano che a partire da lunedì 31 dicembre, pare proprio che bisognerà attendersi l'arrivo del gelo e delle prime nevicate anche nella città di Napoli. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, è in arrivo il ...

Oroscopo settimana Dal 31 dicembre al 6 gennaio : Capodanno di quiete per la Bilancia : L’Oroscopo della settimana di Capodanno, dal 31 dicembre al 6 gennaio, promette grandi novità in amore per Pesci e Scorpione, voglia di feste e buoni propositi per Ariete e Sagittario, e incontri avvincenti e fortunati per Acquario e Vergine. Per tutti saranno giorni di festa in cui a farla da padrone sarà lo svago. Scopriamo cosa riservano le stelle in questi giorni in cui un anno finisce e un altro inizia. Capodanno ‘dolce amaro’ per i ...

Io e Lucio : Dalla – Morandi solo 30 anni su Canale5 il 29 dicembre : i dettagli della prima serata esclusiva : Io e Lucio: Dalla - Morandi solo 30 anni celebra un traguardo importantissimo dello storico tour che i due artisti hanno tenuto nel 1988 e che racconterà Gianni Morandi in una serata speciale in onda il 29 dicembre su Canale5. Ci sarà spazio per raccontare dell'amicizia fraterna che li ha legati fino alla fine, ripercorrendo i luoghi del cuore della loro Bologna e della loro gioventù. Nella serata speciale trasmessa dall'ammiraglia di Cologno ...

Il 29 dicembre 1966 Penny Lane dei Beatles prendeva vita Dalla penna di Paul McCartney : Sull'idea di scrivere un brano sui luoghi dell'infanzia i principali parolieri dei Fab Four ci erano tornati più volte, ma quella sera del 29 dicembre 1966 Penny Lane dei Beatles iniziò a germogliare dalla mente di Paul McCartney. Con un testo scritto solo da Paul ma attribuito alla coppia Lennon/McCartney, il 29 dicembre quelle parole diventarono musica con una prima session di pianoforte registrata nello stile staccato che già si sente ...

Io e Lucio : Dalla-Morandi solo 30 anni fa - sabato 29 dicembre in prima serata su Canale 5 : Io e Lucio: Dalla-Morandi solo 30 anni fa, in onda sabato 29 dicembre su Canale 5 in prima serata, vede Gianni Morandi impegnato in un commovente racconto di musica e parole dedicato all’amico di sempre, Lucio Dalla

Petrolio sabato 29 dicembre 2018 : il vino Dall'Italia alla Cina : ...sarà in viaggio nella lontana Cina dove il vino rosso è diventato un oggetto di culto ed entro i prossimi 40 anni il Gigante Rosso è destinato a diventare il più grande produttore di vino del mondo ...

Spoiler spagnoli Il Segreto Dal 24 al 26 dicembre : Francisca cerca i figli di Maria : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap opera Il Segreto, in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 16,15 circa e su Rete 4 il martedì sera alle 21,25. Gli episodi trasmessi dal 24 al 26 dicembre in Spagna rivelano che i figli di Maria sono vittime di un brutto incidente d'auto. La moglie di Gonzalo sospetta sin dall'inizio che Fernando Mesia abbia provocato l'accaduto. Dopo aver saputo la notizia la Montenegro avverte un malore che ...

Anticipazioni 'Tempesta d'amore' Dal 30 dicembre al 5 gennaio : Boris si innamora di Tobias : Nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap più famose della tv italiana, 'Tempesta d'amore'. Le trame di cui vi parleremo qui di seguito fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia a partire dal 30 dicembre fino al 5 gennaio, ogni giorno su Rete 4 dalle 19.30 alle 20.30. Le vicende di questa settimana saranno incentrate sul colpo di fulmine di cui sarà vittima Boris, i problemi lavorativi di André, i dubbi di Natascha e ...

29 dicembre - Michael Schumacher a cinque anni Dall’incidente : Michael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael ...

Gianluca De Rubertis (Il Genio) canta il nuovo singolo di Ninotchka : Dal 22 dicembre su Spotify : Gianluca De Rubertis (Il Genio) canta “Scegli”, il secondo singolo di Ninotchka: anteprima su Spotify il 22 dicembre Lecce, 21 dicembre 2018 – È affidato alla voce di Gianluca De Rubertis, eclettico e talentuoso musicista fondatore della band ‘Il Genio’, il secondo singolo di Ninotchka, il progetto musicale dell’autore e compositore salentino Mimmo Pesare. Il [...]