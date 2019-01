Cristina D' Avena e Rocco Siffredi | foto sexy a Capodanno Il web la deride | «Attenta al

“Ecco perché non ho figli”. Cristina D’Avena la confessione mai fatta prima : Simbolo e idolo di una generazione. Quelle cresciuta con Bim, Bum, Bam e i cartoni alle 16. Più che una voce e un volto Cristina D’Avena è stata una sogno. Un sogno che a 54 anni ancora incanta e che ha deciso di raccontarsi tra successi, dolori e rinunce, quella più grande: la famiglia, sacrificata per la musica coltivata grazie al supporto dell’uomo che ha accanto, Massimo. “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto – dice ...

Cristina D'Avena : "Ho un compagno che mi ama e mi ascolta" : In un'intervista che Cristina D'Avena ha rilasciato al settimanale ' Intimità ', ha parlato della sua carriera, di successi e soprattutto di amore. Tutti conoscono la D'Avena per essere la regina ...

Cristina D'Avena : "Se non ho figli è colpa mia : il tempo mi è sfuggito di mano per via della carriera" : Cristina D'Avena racconta un lato poco conosciuto di sé al settimanale Intimità. La cantante 54enne, idolo di generazioni di bambini e voce delle sigle di tanti cartoni animati, afferma di aver sacrificato l'amore e la famiglia per la musica, ma di essere fortunata ad avere accanto una persona speciale come il suo compagno Massimo.È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto. Però, certamente per colpa ...

Cristina D'Avena : "I figli? Il tempo mi è sfuggito di mano o forse non mi sono voluta fermare..." : Da un bel po' di anni, Cristina D'Avena sta vivendo una seconda gioventù artistica. Da sempre, mito assoluto per chi è cresciuto con le sigle dei cartoni animati cantate da lei, l'interprete bolognese è riuscita a conquistare un pubblico più ampio e trasversale grazie ai due album di duetti, Duets - Tutti cantano Cristina e Duets Forever - Tutti cantano Cristina, pubblicati rispettivamente l'anno scorso e quest'anno, con i quali ha ...

Cristina d'Avena - quel rimpianto che non le dà pace : "Non ho figli - è tutta colpa mia" : Cristina D’Avena, 54 anni, idolo dei bambini grazie a una carriera di cartoni animati, racconta di ha sacrificato l’amore e la famiglia per la musica. Al settimanale Intimità, racconta di avere una persona speciale accanto, Massimo. “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto. Però, c

Cristina D’Avena parla del compagno : “È meraviglioso. Figli insieme? Colpa mia” : Cristina D’Avena vita privata: compagno meraviglioso per la cantante Cristina D’Avena ha sacrificato l’amore e la famiglia per la musica. Una confessione fatta dalla stessa cantante, sulla cresta dell’onda da ben 30 anni. Sul lavoro dell’interprete si sa tutto, un po’ meno si conosce della sua vita privata. Cristina è sempre stata molto riservata sulla […] L'articolo Cristina D’Avena parla del ...

Cristina D’Avena e il vero motivo per cui non ha figli - la rivelazione in tv : “È stata la mamma di tutto il mondo e non ha un figlio, come è possibile?”: questa la domanda che pone Piero Chiambretti a Cristina D’Avena, sua ospite a #CR4 – La repubblica delle donne su Rete4. La regina delle sigle dei cartoni animati affronta ancora una volta il tema della mancata maternità e confessa: “Io ho iniziato da molto giovane, avevo 16 anni quando ho iniziato a cantare, e trasmissioni, canzoni, dischi ...

Cristina D’Avena e il vero motivo per cui non ha figli - la rivelazione in tv : “È stata la mamma di tutto il mondo e non ha un figlio, come è possibile?”: questa la domanda che pone Piero Chiambretti a Cristina D’Avena, sua ospite a #CR4 – La repubblica delle donne su Rete4. La regina delle sigle dei cartoni animati affronta ancora una volta il tema della mancata maternità e confessa: “Io ho iniziato da molto giovane, avevo 16 anni quando ho iniziato a cantare, e trasmissioni, canzoni, dischi ...

Che tempo che fa - ospiti il 23 dicembre Anastasio e Cristina D'Avena : Nella prossima puntata di Che tempo che fa Fabio Fazio ospita la cantante Cristina D'Avena e il vincitore di X Factor Anastasio. Quest'ultimo è stato criticato per alcuni 'like' a CasaPound e Matteo ...

Cristina D'Avena all'Isola dei Famosi? Il giallo continua.. : Cristina D'Avena all'Isola dei Famosi in partenza il prossimo 24 gennaio? A mettere fine alla possibilità di vederla in Honduras è la stessa cantante idolo di grandi e piccini. A "#Cr4 La Repubblica ...

"Ti voglio sull’Isola dei Famosi”. Alessia Marcuzzi invita Cristina D’Avena : la risposta arriva in tv : La conduttrice ha chiesto alla cantante di diventare naufraga del prossimo reality nel corso del programma di Chiambretti

Cristina D'AVENA/ Regina dei cartoni animati e icona gay - #CR4 - Repubblica delle Donne - : CRISTINA D'AVENA è tra gli ospiti della nuova puntata di '#CR4 - La Repubblica delle Donne', il programma condotto da Piero Chiambretti su Rete 4

Cristina D'Avena/ 'Sogno esattamente la mia vita - bisogno sempre credere in quel che si fa' : Cristina D'Avena parla del successo del suo ultimo album 'Duets Forever' e rivolge un messaggio ai giovani invitandoli a non aver paura.

Capodanno a Cinecittà World con Irama e Cristina D'Avena : ... arriva EXTRAFEST " Capodanno 2019 a Cinecittà World, una grande festa dalle 18 fino al mattino, un immenso villaggio del divertimento di oltre 30 ettari, con 30 Attrazioni, 7 Spettacoli, 3 Concerti ...