Credito alle imprese | 36 miliardi in meno dalle banche

Terremoto Catania - Unicredit : mutui sospesi per 12 mesi e Credito agevolato alle imprese : A seguito del Terremoto dei giorni scorsi nella provincia di Catania, che ha causato ingenti danni nei comuni colpiti, Unicredit si impegna a sostenere le persone e le imprese danneggiate dal sisma. Il pacchetto di misure straordinarie verrà attivato per i comuni interessati in provincia di Catania (Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea). Tra le iniziative previste, Unicredit offrirà, a partire dalla ...

Meno rischi e più Credito alle Pmi. C'è l'intesa europea sulle banche : L'obiettivo è triplice: ridurre i rischi nei bilanci creditizi; rafforzare il patrimonio delle banche; migliorare la capacità degli istituti di credito di finanziare l'economia reale. Proprio sul ...

Bonomi - allarme su Credito alle Pmi e infrastrutture : «Volontà di affossare il Nord» : Un terzo ambito di manovra è il Fintech,l'apertura di un mondo nuovo che può dare altre opportunità di finanziamento o di raccolta fondi, piattaforme che con pochi click possono essere raggiunte ...

Il governo taglia il Credito d’imposta alle librerie indipendenti e alle case editrici : Una taglio al credito d'imposta per le librerie indipendenti e non solo. È quanto previsto dalla prossima legge di bilancio 2019 del governo-Conte. Da più parti, a iniziare dall'associazione librai italiani, si parla di "penalizzazione alla cultura". Cosa prevede nel dettaglio la prossima manovra finanziaria per libri, librerie e case editrici?Continua a leggere