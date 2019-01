Conte | “Sono il legittimo garante del contratto di governo”

Sci alpino - Discesa Bormio 2018. Dominik Paris : “Ho mollato gli sci - sogno sempre di vincere”. Innerhofer : “Sono Contento - errore sul Ciuk” : Giornata indimenticabile per l’Italia che ha dettato legge nella mitica Discesa di Bormio, una delle grandi Classiche della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla leggendaria Stelvio i nostri portacolori si sono resi protagonisti di una magica impresa e hanno confezionato una favolosa doppietta che entra di diritto nella storia del nostro movimento, Dominik Paris ha trionfato per la terza volta su questa pista dopo i sigilli del 2012 e 2017 ...

Sci Alpino - Christof Innerhofer : “Sono Contento - ho disputato un’altra bella prova”; Domink Paris : “Il tris sarebbe un sogno” : E’ stato Vincent Kriechmayr il migliore della seconda e ultima prova cronometrata della discesa maschile di Coppa del Mondo a Bormio in programma domani. L’austriaco ha preceduto di 4 centesimi il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e di 19 il connazionale Daniel Hemetsberger. In casa Italia il migliore è stato Dominik Paris, ottavo, sporcando la sua prova con alcune imprecisioni mentre Christof Innerhofer ha spinto fino al termine del ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : Nicol Delago è sul podio! InContenibile l’azzurra : “Sono andata giù a tutta” : Si tinge d’azzurro la Val Gardena: Nicol Delago è seconda al momento nella discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha mostrato all’arrivo e poi nelle prime dichiarazioni a caldo tutta la sua gioia. Incontenibile l’azzurra ai microfoni della Rai, anche a gara ancora in corso. Delago ovviamente è cosciente della gran prova offerta e vede realizzarsi proprio in Val Gardena un sogno: ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 - Gregorio Paltrinieri : “Sono Contento per il tempo ma avrei potuto vincere” : Gregorio Paltrinieri si è tinto d’argento nella finale dei 1500 stile libero ad Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Greg, nell’ultima giornata si è esibito in una gara di pregevolissima fattura, lottata fino in fondo con il suo rivale conclamato Mykhailo Romanchuk. L’ucraino ha vinto ma il secondo posto del carpigiano ha un grande valore perché ottenuto nuotando un tempo considerevole. Certo, un ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Vittozzi “Sono comunque soddisfatta” - Wierer “Contenta per la prova sugli sci” : La Coppa del Mondo femminile di Biathlon è cominciata oggi con l’individuale di Pokljuka. 15km che hanno visto Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sognare il podio per lunghi tratti, per poi chiudere alla fine rispettivamente sesta e settima. A vincere è stata l’ucraina Yuliia Dzhyma davanti alla polacca Monika Hojnisz e alla ceca Marketa Davidova. Un buon risultato comunque per le azzurre, soprattutto in ottica classifica generale. ...

Milan-Dudelange - Gattuso : “Sono Contento per la buona reazione” : Milan-Dudelange, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della vittoria contro il Dudelange: “Sull’1-1 ci siamo addormentati, dopo il pareggio è subentrata un po’ di paura. La partita è stata interpretata bene, come sappiamo non ci sono sfide semplici. Il Dudelange sa palleggiare, quando […] L'articolo Milan-Dudelange, Gattuso: “Sono contento per la ...

Valentino Rossi - Test Valencia MotoGP 2018 : “Sono abbastanza Contento - la Yamaha è più semplice da guidare” : Terzo tempo e un po’ di luce all’orizzonte. C’è positività al termine del primo giorno di Test a Valencia (Spagna) per Valentino Rossi. Andata in archivio l’annata 2018 del Mondiale di MotoGP proprio sul tracciato spagnolo, il Circus delle due ruote è rimasto sul circuito Ricardo Tormo per svolgere due sessioni di prove e Testare alcune evoluzioni relative al pRossimo anno. La Yamaha ha dato risposte confortanti. Il primo ...

Salvini a Berlusconi : “Fai ridere!” e su Virginia Raggi assolta : “Sono Contento” (VIDEO) : Salvini scontro con Berlusconi: “Parla di rischio dittatura, fa ridere” “Berlusconi che parla di rischio dittatura fa ridere. Come si fa a dire così, qualcuno confonde serietà e ordine” con dittatura. Così Matteo Salvini, durante una diretta Facebook dall’Eicma di Milano, replicando al Cavaliere che, parlando degli attacchi alla stampa di Luigi Di Maio, ha detto: “Se si continua così, siamo davvero ...

F1 - Kubica Conteso da Williams e Ferrari : “sono vicino ad una decisione - tra poco la conoscerete” : Il pilota polacco è balzato in cima alla lista di gradimento della scuderia di Grove, ma la Ferrari lo tenta per dargli un posto al simulatore Da un lato la possibilità di un sedile da titolare con la Williams, dall’altro il prestigio di indossare la tuta Ferrari ma con un ruolo marginale. Robert Kubica sfoglia la margherita, provando a fare chiarezza circa il proprio futuro, pronto a riservargli emozioni diverse in base alla sua ...

Chievo Verona - Ventura perde ancora ma sorprende tutti : “sono Contento” : Gian Piero Ventura stranamente contento della sua squadra nonostante la classifica non sorrida ed abbia perso 3 gare su 3 da quando è al Chievo Gian Piero Ventura si è presentato in conferenza stampa dopo la terza sconfitta su altrettante gare da quando siede sulla panchina del Chievo Verona. Dopo lo 0-2 contro il Sassuolo, Ventura ha sorpreso tutti con dichiarazioni che cozzano con i risultati della sua squadra: “Comincio subito a ...

Napoli-Roma - Ancelotti : “Sono Contento. Le occasioni sono fioccate” : Napoli-Roma, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Napoli-Roma, Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio ottenuto in extremis contro i giallorossi: “La partita è stata ben giocata, sono molto contento perché nonostante la difficoltà del gol subito abbiamo avuto una pressione costante […] L'articolo Napoli-Roma, Ancelotti: ...