: Confermato bonus di 80 euro in busta paga - scuolainforma : Confermato bonus di 80 euro in busta paga - fiscoetasse : Confermato l'incentivo ANPAL alle aziende che assumono giovani NEET, iscritti a Garanzia Giovani, fino al 31 dicemb… - PeriodoFertile : Bonus 2019 bebè e per la famiglia: cosa c'è di nuovo e cosa è confermato -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Nelle ultime settimane molto si è discusso sul futuro deldi 80introdotto inda Renzi con la legge di stabilità 2015. Resterà ino verrà annullato diventando una detrazione fiscale?Nel testo della Legge di Bilancio 2019, approvata il 30 dicembre 2018, non si trova nulla in merito alla sua cancellazione. Ilrimane inper tutte le 12 le mensilità per un totale annuo di 960. Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria ha smentito quindi la sua cancellazione.Vediamo ora a chi spetta ildi 80e chi invece dovrà restituirlo nel 2019.A chi spetta ildi 80Ricordiamo che i beneficiari delsono i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati con un reddito compreso tra 8.174,00e 24.600,00, con una rimodulazione fino a 26.600,00ed annullato completamente al superamento di tale soglia. ...