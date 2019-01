Concerti 2019 e nuovi album | i 10 protagonisti del 2019

Eventi e Concerti del 2019 in Sicilia : Il 2019 inizia con la performance di Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, il 19 gennaio al Teatro ABC di Catania; per proseguire, i due concerti Siciliani di Malika Ayane, da qualche ...

Concerti di Venezia e Vienna - il Capodanno 2019 in musica sulla Rai (anche in HD) : Myung-Whun Chung dirigerà la sedicesima edizione del Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice. Al pluripremiato maestro coreano si affiancheranno quattro acclamati solisti: i soprani Nadine Sierra e Serena Gamberoni, i tenori Francesco Meli e Matteo Lippi; insieme all’Orchestra e Coro...

Concerti di Capodanno 2019 in tv - con la Fenice di Venezia su Rai 1 e Vienna su Rai 2 : Il Concerto di Capodanno in tv si rinnova anche per il 1 gennaio 2019 con il doppio appuntamento in diretta da Venezia su Rai 1 dalle 12.20 e in differita da Vienna su Rai 2 alle 13.30. Il Concerto di Capodanno 2019 di Venezia: orari e programma Partiamo dal Concerto di Capodanno in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia, in onda su Rai 1 alle 12.20, ovvero per la seconda parte del programma. A dirigere l'Orchestra della Fenice c'è il ...

Capodanno 2019 : tutti i Concerti in Italia - e non solo - : ... questa sera avrò l'onore di cantare in una piazza unica al mondo, in una città che mi ha regalato tanto: Piazza del Plebiscito a NAPOLI! Ci vediamo lì per chiudere un anno intenso ed iniziare il ...

Teatro Massimo apre il 2019 con due Concerti all'insegna della solidarietà : ... lunedì 31, in piazza Verdi sul maxischermo appositamente installato sarà possibile rivedere e riascoltare le registrazioni di alcuni tra gli spettacoli più apprezzati delle ultime stagioni del ...

Capodanno 2019 : i Concerti in piazza del 31 dicembre : Capodanno 2019: i concerti in piazza del 31 dicembre2. Vinicio Capossela - Roma3. Benji & Fede - Bari4. Baby K - Firenze5. Francesco Renga - Firenze6. Francesco Gabbani - Milano7. Antonello Venditti - Otranto8. Gianna Nannini - Castelsardo9. Måneskin - Olbia10. «L' Anno che verrà» - Matera11. Max Gazzè - Salerno12. Clementino - Salerno13. I Ministri - Prato14. J-Ax - Pescara15. Nek - Rimini16. The Kolors - Sanremo17. Subsonica - CagliariTra ...

Annunciati nuovi Concerti di Calcutta per l’estate 2019 dopo i palasport : info e biglietti in prevendita : Arrivano nuovi concerti di Calcutta dopo il tour che condurrà nei palasport e a supporto di Evergreen, suo ultimo disco di inediti nel quale è contenuta anche la hit Paracetamolo con la quale è stato in radio per tutto il corso dell'estate 2018. Sono quindi aperte le prevendite per il 25 giugno all'Ippodromo Snai di San Siro e per il 27 giugno all'Ippodromo delle Capannelle a Roma. La consegna dei ticket di ingresso avverrà secondo le ...

Concerti da vedere nel 2019 : i tour in Italia dei cantanti internazionali - : ... con il « Farewell yellow brick road », l'artista visiterà cinque continenti e suonerà più di trecento spettacoli dal vivo. Il pubblico presente potrà assistere ad un viaggio musicale e visivo che ...

Firenze - Capodanno 2019 : Concerti in piazza e molto altro : ... 'Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci', è un anteprima di assoluta grandezza delle celebrazioni leonardiane che si svolgeranno in tutto il mondo nel 2019 in occasione dei 500 anni dalla sua ...

Capodanno 2019 : i Concerti nelle piazze italiane - : Foto Instagram Niente musica, ma magia e giochi di prestigio a Torino con Masters of Magic World Tour, spettacolo di illusionismo famoso in tutto il mondo, che la notte tra il 31 dicembre e il primo ...

I Concerti rock più attesi del 2019 in Italia : Siamo ormai agli sgoccioli di questo 2018, e dopo fantastici concerti che hanno interessato la scorsa estate, il nuovo anno si prospetta a dir poco emozionante solo a guardare il calendario degli spettacoli: il 2019 infatti sarà un altro grande anno di musica rock e metal, con moltissimi artisti che verranno nel nostro paese per esibirsi in concerto. Non solo in estate, se andiamo a vedere le date, già da gennaio e febbraio moltissimi sono gli ...

Nuove date per il tour 2019 di Anastasio - raddoppiano i Concerti a Milano e Roma : biglietti in prevendita : Nuovi appuntamenti si aggiungono al tour 2019 di Anastasio in programma nei mesi di marzo ed aprile. L'avvio delle prevendite ha portato con sé già i primi tutto esaurito e si aggiungono due nuovi eventi a quelli già annunciati. Le due Nuove date sono in programma per il 26 marzo al Santeria Social Club di Milano e per il 4 aprile a Largo Venue a Roma. I biglietti per i nuovi appuntamenti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di ...

Concerti da vedere nel 2019 : i tour dei cantanti italiani - : Cos'è il Jova Beach Party? La festa infinita sulle spiagge italiane MARCO MENGONI Con lo zaino in spalla e una valigia ricca di sogni, Marco Mengoni ha viaggiato in giro per il mondo raccogliendo ...