Con i soldi di Mark Zuckerberg un dispositivo che legge il cervello

J-Ax si scaglia Contro Matteo Salvini : 'Restituite i soldi che avete rubato agli Italiani' : In queste ore sui social non si parla d'altro del duro botta e risposta che c'è stato tra Matteo Salvini, leader della Lega e il rapper J-Ax. Quest'ultimo ha rilasciato un'intervista al vetriolo sulle pagine del Corriere della Sera, dove si è scagliato duramente nei confronti di Salvini, arrivando a dire che il suo sogno è quello di poter vivere in un'Italia dove non ci sia spazio per leader politici come il rappresentante della Lega. Lo scontro ...

Rapina a portavalori nel Barese Con ruspe e mezzi in fiamme : rubati soldi delle pensioni - : Rapina ad un furgone portavalori dell'Ivri nei pressi di Mellitto, nel Barese, dove un commando armato ha bloccato il mezzo e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine, ha ...

Bari - rapina Con ruspe e camion in fiamme al furgone blindato : rubati i soldi delle pensioni : Era partito dalla sede Ivri di Bari ed era diretto a Matera per rifornire gli uffici postali del denaro necessario a pagare le pensioni, il portavalori assaltato questa mattina attorno alle 7.30...

Rapina a portavalori nel Barese Con ruspe e mezzi in fiamme - Rubati i soldi delle pensioni : Stando alle prime stime, il bottino ammonterebbe ad 1,5 milioni di euro. Il commando era composto da almeno quattro persone, mascherate e armate con fucili mitragliatori. I Rapinatori, che hanno dato ...

Rapina a portavalori nel Barese Con ruspe e mezzi in fiamme sulla Statale 96 : presi i soldi delle pensioni : Era partito dalla sede Ivri di Bari ed era diretto a Matera per rifornire gli uffici postali del denaro necessario a pagare le pensioni, il portavalori assaltato lungo la Statale 96, in agro diMellitto, nel Barese. Il bottino ammonterebbe ad 1,5 milioni di euro

Portavalori sventrato Con una ruspa : rubati i soldi delle pensioni : Rapina shock a Bari lungo la statale 96: i malviventi sono entrati in azione con mezzi pesanti messi di traverso sulla...

Rapina a portavalori nel Barese Con ruspe e mezzi in fiamme - Rubati i soldi delle pensioni : Stando alle prime stime, il bottino ammonterebbe ad 1,5 milioni di euro. Il commando era composto da almeno quattro persone, mascherate e armate con fucili mitragliatori. I Rapinatori, che hanno dato ...

Assalto a furgone portavalori nel Barese - sventrato Con una ruspa. Rubati i soldi delle pensioni : Una rapina è stata compiuta questa mattina verso le 7.30 ad un furgone portavalori dell'Ivri che stava percorrendo la statale 96, nei pressi di Mellitto nel Barese. Un commando armato ha bloccato il mezzo e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine, ha dato fuoco a due mezzi pesanti messi lungo la carreggiata. Per aprire il portavalori, i banditi hanno poi utilizzato delle ruspe.Il mezzo era partito dalla sede ...

Rapina a portavalori nel Barese Con ruspe e mezzi in fiamme sulla Statale 96 : presi i soldi delle pensioni : Era partito dalla sede Ivri di Bari ed era diretto a Matera per rifornire gli uffici postali del denaro necessario a pagare le pensioni, il portavalori assaltato lungo la Statale 96, in agro diMellitto, nel Barese. Il bottino ammonterebbe ad 1,5 milioni di euro

Arrigo Cipriani dell'Harry's Bar Contro la tassa per entrare a Venezia : "Un ladrocinio - i soldi andranno al Mose" : "Un altro inutile ladrocinio". Non usa giri di parole Arrigo Cipriani, patron dello storico Harry's Bar, per commentare la tassa di entrata a Venezia in un'intervista al quotidiano la Stampa.Il mio terrore è che questa nuova tassa vada a finanziare il completamento e la manutenzione del Mose. Sarebbe un delitto, l'ennesimo ladrocinio compiuto in nome di questa impresa dispendiosa, nata vecchia e soprattutto poco utile per difendere ...

Vittorio Feltri inchioda Giuseppe Conte : "Perché tace sui soldi alla Camorra" : Per raccontare quel che sta succedendo in Parlamento ci vorrebbe uno sceneggiatore di film western, capace di descrivere le peggiori scazzottate e risse nei saloon nei quali a malapena il pianista veniva risparmiato dalle pistolettate dei cowboy. Noi modesti cronisti assistiamo sgomenti alle scene q

Pensioni - il trucco sporco in quota 100 : a chi finisCono i soldi degli assegni tagliati : C'è qualcosa che non torna su quota 100, la riforma delle Pensioni varata dal governo gialloverde. A puntare il dito è Ivan Pedretti, segretario generale dello Spi-Cgil, il sindacato dei pensionati. Intervistato da La Stampa, afferma: "Non c'è nessuna riforma della Fornero. Con quota 100 si acconten

Luigi Di Maio - la vergogna Con i soldi pubblici : chi assume al suo ministero : Tornano le mani di forbici, ma questa volta si promette addirittura una squadra. La spending review, da Monti a Cottarelli,, torna a fare capolino anche con il governo gialloverde. Ma si aggiorna, ...

Trump avverte i democratici : "senza soldi per il muro shutdown Continua" - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato oggi che gli uffici federali resteranno chiusi fino a quando i democratici non voteranno al Congresso lo stanziamento dei fondi per la ...