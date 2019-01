Come cambia il fisco nel 2019

Calciomercato Genoa - il doppio colpo (o forse triplo) è servito : ecco Come cambia l’11 [FOTO] : 1/14 Foto LaPresse ...

Concorsi scuola 2019 - Come cambia il reclutamento e la formazione iniziale : Con la legge di Bilancio 2019 sono state apportate alcune rilevanti modifiche al d. lgs 59/2017 sul FIT, disciplinante il reclutamento della scuola secondaria. Tra le principali novità, vi è quella di un unico concorso aperto a chi possiede i requisiti di accesso elencati nei successivi paragrafi. I docenti con tre anni di servizio, dunque, non avranno più un concorso riservato a parte. Di seguito, una guida sul nuovo percorso per il ...

Cuba - 60 anni di comunismo : ecco Come cambia il regime : Lo Stato socialista è confermato come regolatore del mercato e della pianificazione dell'economia, pur convivendo con la proprietà privata. Così prova a resistere il comunismo Cubano, sopravvissuto a ...

Milan - sfuma Muriel occhi su Gabbiadini/ Calciomercato - Come cambia la strategia rossonera : Gabbiadini al Milan. Ultime notizie Calciomercato, dopo il no di Muriel i rossoneri virano sull'ex centravanti del Napoli

Mazda3 - ecco Come cambiano le regole del gioco : Mazda3 porterà al debutto il motore benzina 2.0 Skyactiv-X , l'unico al mondo in grado di funzionare per buona parte del suo campo di impiego con accensione a compressione del motore a gasolio, con i ...

Mazda3 - ecco Come cambiano le regole del gioco : Mazda3 porterà al debutto il motore benzina 2.0 Skyactiv-X , l'unico al mondo in grado di funzionare per buona parte del suo campo di impiego con accensione a compressione del motore a gasolio, con i ...

Pensioni - Come cambia l’adeguamento al costo della vita : taglio delle rivalutazioni inferiore a quelli degli ultimi governi : Per i pensionati con gli assegni più bassi, fino a 1.539 euro lordi, non cambierà nulla. Gli altri riceveranno qualche euro in più rispetto alle cifre incassate negli ultimi sette anni. Mentre subiranno un piccolo taglio rispetto agli aumenti previsti dalla legge che sarebbe tornata in vigore l’anno prossimo se non ci fossero stati interventi. Con un’eccezione: chi prende tra i 1.539 e i 2.052 euro lordi avrà comunque un mini ...

Calciomercato Bologna - chiusi due super colpi : ecco Come cambia l’11 [FOTO] : 1/14 Massimo Paolone/LaPresse ...

Speciale Tg1 del 30 dicembre 2018 : Come è cambiata la musica : ... le differenze col passato, il rapporto tra le grandi major e le piccole etichette indipendenti, il mondo del live, gli artisti più significativi, il loro percorso, senza dimenticare che c'è stata ...

Barbara D’Urso sostituita : Come cambia Domenica Live dal 13 gennaio : Domenica Live e Barbara d’Urso anticipate dalle soap dal 13 gennaio Barbara D’Urso non si scontrerà più a colpi di share con Mara Venier la Domenica pomeriggio, ma con la sua ‘amica’ Cristina Parodi e il programma La Prima Volta. Dal 13 gennaio Domenica Live andrà in onda alle 17:20 e non più alle 14 su Canale 5. Barbara D’Urso sarà anticipata da Beautiful, alle 14:30 da Una Vita e alle 16:20 da Il Segreto. Questo ...

Dodici corsi di Laurea tutti nuovi. Ecco Come cambia l'Università di Palermo nel 2019 : Sono tante le novità che riguardano l'Università degli Studi di Palermo per il nuovo anno: dalle assunzioni, ai nuovi corsi di Laurea a Palermo e nelle sedi decentrate di Trapani, Agrigento e ...

La Grande Storia 28 dicembre 2018 : alimentazione - Come sono cambiati gli italiani a tavola : ... per raccontare un mondo quello del cibo, dell'alimentazione, della cucina che sempre più incide in ogni ambito sia privato che pubblico, dalla cultura alla politica, dall'economia alla tv. Il primo ...

Charlotte Crosby ha in mente un cambiamento di vita Come proposito per il 2019 : È il momento dei buoni propositi The post Charlotte Crosby ha in mente un cambiamento di vita come proposito per il 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Le metamorfosi delle governanti : le tate al cinema raccontano Come cambiamo : In testa al box office 'Il ritorno di Mary Poppins' e 'Amici come prima' La storia Un vento forte, capace di attraversare fasi storiche, conflitti, congiunture economiche, riporta ciclicamente in ...