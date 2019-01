Cold War | di Pawel Pawlikowski Tra amore e Guerra Fredda

Cold War - l’amour fou ai tempi della Guerra fredda (recensione) : Cold War di Pawel Pawlikowski ha vinto tutti i premi maggiori agli Efa, gli Oscar europei, ed è tra i favoriti come miglior film straniero dell’Academy, riconoscimento da lui già vinto con Ida. È incredibile la quantità di spunti che il regista polacco ha compresso in soli 89 minuti. La storia s’ispira lontanamente ai genitori del regista, che compone una vicenda d’amour fou su una coppia d’artisti, che s’inseguono al ritmo della loro passione ...

Cold War film al cinema : cast - recensione - curiosità : Cold War è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 20 dicembre 2018. La pellicola diretta da Pawel Pawlikowski ha come protagonisti Tomasz Kot, Agata Kulesza. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Cold War film al cinema: scheda e cast GENERE: Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Pawel Pawlikowski cast: Tomasz Kot, Agata ...

Cold War - i raminghi e tormentati amanti di Pawlikowski in un melò che è anche dramma politico : La Guerra fredda e un amore incandescente. Al punto da accendere premi e consensi da ogni angolo del pianeta. Dopo la vittoria come miglior regista a Cannes, con il suo Cold War (Zimna Wojna) Pawel Pawlikowski trionfa agli European Film Awards (Miglior film, regia, sceneggiatura, montaggio, attrice protagonista) e il medagliere – di certo – non è ancora completato con la quasi matematica sicurezza di entrare nella cinquina agli ...

Recensione : “Cold War” al cinema l’elegante storia d’amore in bianco e nero che Pawlikowski dedica ai suoi genitori : Magico, raffinato e poetico: così si potrebbe definire “Cold War”, il film in bianco nero del regista polacco Pawel Pawlikowsi che uscirà nelle sale italiane giovedì 20 dicembre. Tra le rovine di un luogo sacro distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale s’intravede un volto scolpito sul muro. La grazia di quell’opera d’arte sopravvissuta in mezzo alle macerie, sembra custodire un delicato segreto che solo due amanti possono ...

Cold War di Pawel Pawlikowski - La recensione : Pawel Pawlikowski, dopo Ida (premio Oscar 2015), torna a girare in un magnifico bianco e nero la storia di un amore tormentato e impossibile. Film profondamente intimo e autobiografico (s’ispira liberamente alla complicata storia d’amore dei genitori del regista), sceneggiato dunque da Pawlikowski stesso in collaborazione con Janusz Glowacki e Piotr Borkowski, è stato premiato al Festival di Cannes 2018 per la Miglior Regia, è il ...

Marcello Fonte è il miglior attore agli European Film Awards. Cold War di Pawlikowski trionfa in 5 categorie : “Ma ce n’erano così tanti più bravi di me, come si chiama quel ragazzo che forse è una ragazza, ecco mi complimento anche con te”. Marcello Fonte, the one and only, vince anche agli European Film Awards come miglior attore nei panni del protagonista di Dogman e dal palco del teatro di Siviglia si concede la battuta “politically uncorrect” all’interprete di Girl, Victor Polster, suo competitor nella cinquina. Ma dopo il trionfo a Cannes tutto è ...

Dopo "Roma - "Cold war" : perché in bianco e nero è più bello : Spero di non litigare con nessuno, ma i film davvero imprescindibili di questo nostro Natale per me sono solo due, e guarda caso tutt'e due in bianco e nero. Pura coincidenza, naturalmente. Ma è un fatto che evadere dal colore dà un senso di libertà ritrovata. È come riassaporare quel mood pascoliano, qualcosa di nuovo, anzi d'antico. Fa parte della magia che accomuna "Roma"di Alfonso Cuaròn (per chi non ...

Amore e guerra fredda : arriva «Cold War» : A organizzare una proiezione speciale di Cold War a Londra poche settimane fa è stata Cate Blanchett. Era lei del resto la presidente della giuria che, all’ultimo Festival di Cannes, ha assegnato il premio della regia all’opera di Pawel Pawlikowski. LEGGI ANCHECannes 2018: l'Italia vince. Asia Argento «sciocca» la platea Il messaggio è forte e chiaro: bisogna fargli vincere l’Oscar per il miglior film in lingua straniera il prossimo 24 febbraio. ...

