Cinema | arriva nelle sale ' Il gioco delle coppie' - Musa Tv n 1 del 2 gennaio 2019

Aquaman : arriva nei Cinema l'eroe di Atlantide creato dalla Dc Comics : Oggi esce nei cinema italiani 'Aquaman', film dedicato ad uno degli eroi più famosi della DC Comics, interpretato sul grande schermo da Jason Momoa. Dopo aver combattuto con la Justice League il terribile Steppenwolf, Arthur Curry torna sul grande schermo, diretto da James Wan, come protagonista di una grande avventura che lo riporta nel regno da cui proviene e lo spinge ad accettare il suo destino. Aquaman si trova tra due mondi, la terra, dove ...

Sazi del cinepanettone? Al Cinema arrivano i “moschettieri del re” : Moschettieri del Re è il nuovo film di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy, Alessandro Haber, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Lele Vannoli e con la partecipazione di Valeria Solarino, Roberta Procida e Luis Molteni. D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea), Athos (Rocco Papaleo), Aramis (Sergio Rubini). Oggi sono un allevatore di bestiame con un ...

Spider-Man : Un nuovo universo - arriva oggi al Cinema : Ogni giorno deve fare i conti con la scuola " un mondo troppo stretto per lui " e con il padre troppo severo ma buono. Quando tutto sembra sempre monotono nella sua quotidianità, si ritrova con dei ...

Arriva al Cinema 'La strega Rossella e Bastoncino' : Dopo il grande successo de 'Il Gruffalò', il cinema di animazione dedicato al pubblico dei più piccoli riorna al cinema Ariston dal 22 dicembre al 6 gennaio, ogni giorno con proiezione pomeridiana ...

Natale al Cinema : nelle sale arriva 'Il Testimone Invisibile' : Un Natale all'insegna della suspense? Se i cinepanettoni non sono il vostro forte, dal 13 dicembre vi aspetta nelle sale 'Il Testimone Invisibile', nuovo film di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio e Miriam Leone. Il Testimone Invisibile: trama Adriano Doria, giovane imprenditore milanese, ha tutto ciò che un uomo può desiderare dalla vita: una carriera di successo, un bel conto in banca, una moglie e una figlia deliziose e, soprattutto, una ...

L’arte di Banksy arriva al Cinema. Solo per due giorni con un documentario davvero rock : Dopo aver fatto letteralmente il giro del mondo di festival in festival, partendo da quello blasonatissimo del Tribeca, arriva finalmente anche in Italia, con anteprima (e premio) al TFF, The man who stole Banksy, il documentario che, avviandosi con l’incredibile storia di un suo murales smurato a Betlemme, racconta lo street artist più famoso (e amato), e il mercato dell’arte che gli si è creato attorno, come mai si è visto. E il ...

Calcutta - Tutti in piedi - il live all'Arena di Verona arriva al Cinema : Si tratta di un vero e proprio viaggio intimo all'interno del mondo artistico e privato di Calcutta, fatto di canzoni, amicizie, ricordi, collaborazioni, ma anche di grafiche e short films, tipiche ...

Cinema. Al Mariani arriva Youtopia - il film sul complesso rapporto tra Millenials e web : La protagonista Matilde utilizza il mondo virtuale nel suo duplice aspetto, immischiandosi prima in un giro losco e apparentemente senza via d'uscita per ottenere quello che desidera; successivamente ...

La Vespa di Nanni Moretti arriva al Museo Nazionale del Cinema : E come nel film eravamo tentati di saltare al volo sul seggiolino posteriore e farci portare in un percorso dove la nostalgia diventa politica, stretti, come dietro un nostro fratello maggiore, anche ...

Cinema - arrivano i "CortiSonanti" : ... suddivise nelle cinque categorie del concorso: cortometraggi italiani, cortometraggi stranieri, documentari, videoclip musicali e sport video. Testimonial di questa edizione è l'attrice Pina Turco ...

I film al Cinema prima che in streaming - arriva il decreto : Roma, 14 nov., askanews, - 'Mi accingo a firmare proprio oggi il decreto che regola le finestre in base alle quali i titoli cinematografici potranno essere offerti nelle sale e solo dopo di questo ...

Italia - film al Cinema prima che in streaming - arriva il decreto - : Attenzione che poi si traduce in un impegno da parte del governo, e del mio ministero in particolare, ad aiutare le sale cinematografiche e gli spettacoli teatrali, organizzati in tutte le città ...

Arriva il decreto anti-Netflix : “Film prima al Cinema e poi in streaming” : Il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli ha annunciato: “Firmerò un decreto che regola le uscite dei film, che...

I film al Cinema prima che in streaming - arriva il decreto : Roma, 14 nov., askanews, - "Mi accingo a firmare proprio oggi il decreto che regola le finestre in base alle quali i titoli cinematografici potranno essere offerti nelle sale e solo dopo di questo ...