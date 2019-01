Cina | il 2018 segna un nuovo record negativo delle nascite

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo si avviCina alla vetta : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Petrolio sabato 29 dicembre 2018 : il vino dall'Italia alla Cina : ...sarà in viaggio nella lontana Cina dove il vino rosso è diventato un oggetto di culto ed entro i prossimi 40 anni il Gigante Rosso è destinato a diventare il più grande produttore di vino del mondo ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio 2018 in DIRETTA : PARIIIIIIIIIIISSSS!!! Doppietta viCina - finale da fenomeno! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla Stelvio va in scena la seconda prova veloce di questa due-giorni che va chiudere il 2018 e, per i colori italiani, c’è la speranza di piazzare uno storico bis dopo la splendida vittoria di ieri di Dominik Paris. Il campione nato a Merano ha centrato il terzo successo a Bormio, precedendo Chrtistof Innerhofer, al ...

Spazio : “incontri ravviCinati” memorabili tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 : “Incontri ravvicinati” memorabili sono attesi tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Il 31 dicembre la sonda OSIRIS-REx si avvicinerà all’asteroide Bennu, mentre il 1° gennaio la sonda New Horizon raggiungerà Ultima Thule, la sua meta ai confini del Sistema Solare. Dopo aver viaggiato nello Spazio per oltre due anni percorrendo 2,2 milioni di chilometri, OSIRIS–REx (Origins Spectral Interpretation Resource ...

LIVE Sci alpino - Discesa Bormio 2018 in DIRETTA : 1° Paris - 2° Innerhofer! Italia viCina alla doppietta! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Bormio, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Sarà proprio la Stelvio ad aprire quella fase del calendario che più fa emozionare tutti gli appassionati del mondo del Circo Bianco. Infatti Bormio sarà la prima grande classica che gli uomini-jet andranno ad affrontare, per poi vivere a Gennaio altre due gare monumento come quella di Wengen e di Kitzbuhel. ...

UCina : "In 2018 nautica +9 - 5%" : Roma. 19 dic. -, AdnKronos, - Il settore della nautica archivia il 2018 con una crescita che oltre il 9% e guarda anche all'anno nuovo con stime positive. Sulla base del portafoglio ordini, il 63% ...

Judo - Masters Guangzhou 2018 : giapponesi sugli scudi con 7 successi - Liparteliani e Tushishvili trasCinano la Georgia : La stagione 2018 del circuito maggiore di Judo si è appena conclusa a Guangzhou, in Cina, in occasione del Masters riservato ai migliori interpreti della disciplina. I primi 16 del ranking mondiale per ciascuna categoria si sono dati battaglia nell’ultimo torneo dell’anno per racimolare punti fondamentali per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020, infatti il Masters assegna ben 1800 punti al vincitore e 1260 al secondo classificato ...

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : i risultati delle finali. Gran Bretagna e Cina le nazioni più vincenti : Si è concluso a Wuxi il World Taekwondo Grand Slam 2018, ultimo Grande appuntamento della stagione. Sul tatami cinese oggi si sono svolte le finali di tutte le categorie che hanno decretato i vincitori. La migliore nazione complessivamente è stata la Gran Bretagna che ha ottenuto due primi e due secondi posti. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dai -58 kg maschili dove il coreano Jun Jang domina la finale contro ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Ilaria Cusinato e Martina Carraro - le donne dei record in Cina : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina) stanno per chiudere i battenti e la giornata odierna per l’Italia è stata un po’ quella dei rimpianti. I quarti posti della 4×50 mista uomini e di Martina Carraro nei 100 rana amareggiano perché aumentare il computo di 5 medaglie (2 argenti e 3 bronzi) era possibile. Il Bel Paese rischia seriamente di non vincere neanche un oro in questa rassegna iridata, cosa che non ...

Natale 2018 - si spende meno ma spesso nei negozi di viCinato : Nico Gronchi Un Natale all'insegna dell'incertezza, legata soprattutto al tema della crescita e del futuro dell'economia italiana; che sul fronte delle spese natalizie si trasforma in una marcata e rinnovata attenzione ai prezzi e alle possibilità personali. Circa il 35% dei nostri concittadini ritiene che il ...

Judo - Masters Guangzhou 2018 : i grandi “maestri” si sfidano in Cina nell’ultimo torneo della stagione - Italia assente : La stagione 2018 di Judo si chiude questo weekend con il World Masters di Guangzhou, appuntamento riservato ai migliori sedici del ranking mondiale di ciascuna categoria. Il torneo, in programma sabato 15 e domenica 16 dicembre nella prima mattinata Italiana (eliminatorie in nottata), assegnerà ben 1800 punti validi per il ranking di qualificazione olimpica al vincitore (il Mondiale ne assegna 2000). I migliori interpreti al mondo della ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Simona Quadarella - un ARGENTO di puro “Veleno” negli 800 sl in Cina : L’ARGENTO della determinazione, un ARGENTO di puro “Veleno”. Simona Quadarella, così soprannominata per la cattiveria in acqua, ha messo il suo marchio anche in questa rassegna iridata ad Hangzhou. Gli 800 stile libero odierni sono valsi un secondo posto mondiale a cui forse lei stessa non credeva alcune settimane. “In Cina tappa di passaggio per il Mondiale 2019 in vasca lunga“, così diceva la romana cresciuta a ...