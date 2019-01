Cina | economia fa paura | mai così male dal 1990 E il peggio deve arrivare

Cina : al via il quarto censimento nazionale sull'economia : Alla mezzanotte del primo gennaio 2019, la Cina ha avviato ufficialmente le attività di registrazione in loco per il quarto censimento economico nazionale. Secondo la normativa vigente, il censimento ...

L'ex premier Romano Prodi in un suo intervento su "Il Messaggero" osserva che da ormai molti mesi i mercati mondiali sono dominati dalla...

Cina - l'economia digitale mette il turbo : vale il 38 - 2% del Pil : In Cina l'economia digitale allunga decisamente il passo e corre sempre più veloce. Una crescita, come sempre, testimoniata dai numeri: nel primo semestre di quest'anno, infatti, ha rappresentato una

Cina - l'economia digitale mette il turbo : vale il 38 - 2% del Pil : l'economia digitale è stata stimata a 16 trilioni di yuan, 2,32 trilioni di dollari, nel periodo gennaio-giugno, secondo la China Academy of Information and Communications Technology, Caict, che ...

Cina - economia marittima : messo a segno un +7 - 2% : Nel 2017, il volume totale dell'economia marittima è ammontato a 7,76 mila miliardi di yuan, pari al 9,4% del Pil. Il rapporto mostra inoltre che la capacità di innovazione autonoma nel campo della ...

Economia digitale - in Cina è 38 - 2% Pil : Lo sviluppo dell'Economia digitale ha stimolato la crescita in settori come il commercio elettronico,i pagamenti mobili, e l'innovazione nelle industrie tradizionali.

Secondo la China Academy of Information and Communications Technology (Caict), che dipende dal ministero cinese dell'Industria e dell'Information technology,l'Economia digitale della Cina vale 16 trilioni di yuan (2,32 trilioni di dollari) nel periodo gennaio-giugno. La cifra corrisponde al 38,2% del Pil ed è in crescita rispetto al 32,9% stimato del 2017. Lo sviluppo dell'Economia digitale ha stimolato la crescita in settori come il commercio elettronico,i pagamenti mobili, e l'innovazione nelle industrie tradizionali.

Ad Assemblea UCina 'faro' Cottarelli e Demaria su economia : ... ricordando come "nel corso del 19°Forum 'Avanti Donna' organizzato dalla Fondazione Bellisario", di cui Demaria è entrata a far parte quest'anno, sia emerso quanto "la nostra economia sia più ...

Mercati europei in rosso : paura che l'economia si fermi in Cina : Il tasso di crescita è stato il più basso in 15 anni di tempo a novembre, e questo alimenta le paure di una frenata della seconda economia al mondo. A livello settoriale, i titoli delle case ...

Cina - rallenta l'economia di Pechino : L'attività economica della Cina ha segnato una frenata, nel mese di novembre. Lo dimostrano i dati sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio che hanno evidenziato una rinnovata ...

Ian Bremmer, il politologo fondatore e direttore di Eurasia Group, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che anche se Trump...

Han Kuo-yu, esponente 61enne del partito Kuomintang che ha espugnato a sorpresa la città di Kaohsiung in occasione delle elezioni Taiwanesi...