Cina | allarme demografia | nel 2018 nati solo 15 milioni di bambini

Allarme Cina - Borse in netto calo Spread su nel 1° giorno senza QE : Dopo un avvio negativo, Piazza Affari ampia le perdite in linea con la cattiva partenza delle Borse europee. Pesano i timori sulla Cina. Spread in aumento nel primo giorno senza QE Segui su affaritaliani.it

Sulle materie prime pesa l'allarme per la frenata della Cina : Ma se non sarà coronata da un accordo stabile è probabile che le tensioni si faranno ancora più forti, con rischi per l'intera economia mondiale. Goldman Sachs, finora molto rialzista, ieri ha ...

Meningite B - 16enne non vacCinato ricoverato/ Allarme a Empoli : profilassi per 50 persone : Per la Meningite B un ragazzo di sedici anni, non vaccinato, è stato ricoverato a Empoli dove si trova ora in terapia intensiva.

Decreto sicurezza - l'allarme dallo Sprar : "A Imperia una deCina di migranti all'addiaccio" - l'inchiesta - : Immagine di repertorio Una decina di migranti sprovvisti di un documento che attesti lo status di rifugiato sarebbero presenti sul territorio imperiese. Alcuni di questi sarebbero all'addiaccio o ...

Allarme vacCinazioni antinfluenzali - medici Fimmg : “Scorte già finite” : “In molti casi i vaccini sono già finiti, in altri stanno per terminare“: arriva dalla Fimmg Napoli l’Allarme sulle scorte di vaccino che ormai, ben prima del previsto, stanno terminando. Il fenomeno riguarda tutta l’Italia, ma la Campania è tra le regioni maggiormente in difficoltà. Sempre di più sono i cittadini che non possono accedere alla vaccinazione gratuita a causa di questa carenza. “Un paradosso inaccettabile”, ...

Roma - paura al tunnel del Traforo : piovono calCinacci dalla volta - è allarme : calcinacci e muffa. Ma anche rifiuti e manto stradale pericoloso. Destano preoccupazione le condizioni del Traforo Umberto I, principale via di accesso turistica a Piazza di Spagna, che, passando ...

MediCina - cardiologi : allarme per le valvole del cuore infondato - così si rischiano morti : “Un allarme infondato, che rischia di creare danni alla salute dei pazienti. Di fare dei morti, alimentando la diffidenza verso la tecnologia medica. In particolare verso le protesi cardiache“. E’ la preoccupazione dei cardiologi italiani, espressa dal past president della Società italiana di cardiologia (Sic), Francesco Romeo, che dopo le anticipazioni dell’inchiesta di ‘Report’ sulle valvole cardiache ...

Allerta Meteo - allarme maltempo : il “Ciclone di Neve” si avviCina da Gibilterra mentre aria gelida piomba sull’Italia da Nord/Est [LIVE] : 1/29 ...

Migranti - allarme sulla scabbia : "Boom di mediCinali venduti" : ... molto spesso extracomunitari, che frequentano la scuola primaria e secondaria ma anche richiedenti asilo, ospiti delle strutture di accoglienza del territorio e provenienti da Paesi del Terzo Mondo ...