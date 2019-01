Ciclismo | anche Andry Grivko tra i corridori del World Tour senza squadra

Ciclismo : Peter Sagan correrà anche la Vuelta a San Juan - super inizio di stagione per lo slovacco : In tanti prendono l’inizio di stagione alla leggera, come un semplice avvicinamento alle corse più importanti del circuito World Tour. Peter Sagan però non è mai stato un ciclista che segue la massa: lo slovacco, ex campione del mondo, inizierà il 2019 con il Tour Down Under in Australia e poi si trasferirà subito in Argentina per partecipare alla Vuelta a San Juan. “Sarà una buona occasione per mettere alla prova le mie gambe e, ...

Ciclismo - UAE Emirates rivoluzionata : nove nuovi corridori - tanti cambi anche nello staff : La UAE Emirates è stata tra le grandi deluse della stagione 2018 di Ciclismo. La squadra del general manager Giuseppe Saronni era partita con aspettative stellari dopo una campagna acquisti particolarmente onerosa che aveva portato Fabio Aru, Daniel Martin e Alexander Kristoff. I risultati sono stati, invece, troppo scarsi, con un paio di tappe vinte al Tour de France come momento più alto e il flop completo di Aru a segnare negativamente tutta ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘A Rio sono caduto anche per colpa dei giornalisti’ : Il 2019 è ormai alle porte per Vincenzo Nibali. La prossima settimana il fuoriclasse siciliano inizierà ufficialmente la preparazione per la nuova stagione con il primo ritiro che il Team Bahrain Merida ha programmato in Croazia. Sarà l’occasione per decidere i programmi e gli obiettivi, ma anche per confrontarsi sul futuro più a lungo termine e sul contratto. Nibali ha parlato di questi temi in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ...

Ciclismo - tanti incidenti durante la pausa invernale : anche Omar Fraile si ferma : Lo spagnolo Omar Fraile è solo l’ultimo dei corridori professionisti che si sono infortunati durante la pausa agonistica tra la fine della stagione 2018 e l’inizio di quella 2019. L’atleta della Astana è rimasto coinvolto in un incidente stradale insieme alla sua fidanzata. Per fortuna Fraile non ha riportato conseguenze particolarmente gravi, ma solo un’incrinatura alle costole. Molto peggio è andata all'australiano Mark Renshaw, che perderà la ...

Ciclismo - anche Eros Capecchi nell’elenco dei corridori che rischiano il ritiro : Il ciclomercato è ormai alle ultime battute. Molte squadre sia del World Tour che della categoria Professional hanno definito i propri organici e restano pochissimi posti a disposizione. Molti corridori sono ancora senza un contratto per il 2019 e si stanno giocando le ultime possibilità per convincere una squadra ad ingaggiarli e scongiurare l’ipotesi di dover chiudere forzatamente la carriera. Tra questi ci sono anche una decina di italiani, ...

Ciclismo - i corridori italiani ancora senza contratto per la stagione 2019. Anche Filippo Pozzato in cerca di una squadra : Acquisti, cessioni: il mercato del Ciclismo si è infiammato tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Ora ovviamente c’è una fase di stallo verso l’inizio della prossima stagione, quella del 2019: le rose delle squadre World Tour e Professional sono ormai quasi al completo, c’è bisogno solo di risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda il Bel Paese sono addirittura undici i corridori che non hanno ...

Ciclismo - dalla stagione 2019 l’Uci introdurrà controlli anche sui calzini : Il mondo del Ciclismo professionistico si avvia verso una nuova riforma che nelle prossime due stagioni porterà tante novità. Cambieranno le classifiche, senza più quella del World Tour ma solo il World Ranking, e il calendario con una nuova challenge ancora in via di definizione che riunirà tutte le più importanti corse di un giorno. Vedremo ogni quattro anni un super Mondiale con tutte le discipline del Ciclismo riunite insieme, tra strada, ...

Ciclismo - la Astana saluta dieci corridori : se ne vanno anche Kangert e Minali : Ci sono anche alcuni volti storici nella lista dei corridori che stanno lasciando la Astana al termine della stagione 2018. La squadra di Alexandr Vinokurov è stata molto attiva sul ciclomercato, cambiando un terzo dell’organico e vedendo partire anche alcuni dei grandi protagonisti di questa bella stagione, come il danese Michael Valgren. Nel team kazako non ci saranno più neanche il giovane velocista Riccardo Minali e due gregari che hanno ...

Ciclismo : nuovo progetto per la ex Wilier - ci sarà anche Quintana jr : Wilier Triestina non sara' più il main sponsor del team Professional guidato da Angelo Citracca. Lo storico marchio di biciclette si concentrera' unicamente sulla squadra francese Direct Energie, mentre la squadra italiana ripartira' con un progetto fortemente rinnovato tra sponsor, partner tecnici e corridori. Il team dovrebbe avere un’impronta più internazionale, anche se ad oggi sono ancora poche le certezze e molti i dubbi da chiarire. ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Giro d’Italia o Tour de France? Potrei anche correre entrambi” : Archiviata la stagione 2018 con il quarto posto al Criterium di Saitama, per Vincenzo Nibali è già tempo di pianificare il 2019. I percorsi del Giro d’Italia e del Tour de France sono stati svelati nelle ultime settimane. Sebbene la scelta non sia ancora stata ufficializzata, appare quasi scontato che lo Squalo sarà al via dell’edizione n.102 della Corsa Rosa. Troppo grande il richiamo delle strade di casa, nonché di quel record di ...

Ciclismo : 27 corridori per il Team Sky - rinnova anche Salvatore Puccio : Con la firma di alcuni rinnovi di contratto il Team Sky si appresta a chiudere l’organico per la stagione 2019. La squadra britannica ha confermato tutti i suoi leader, alcuni con importanti prolungamenti come nel caso di Egan Bernal che ha firmato addirittura fino al 2023. Le ultime novita' sulla formazione per il prossimo anno riguardano i rinnovi di Salvatore Puccio, uno dei gregari storici del gruppo, e di Tao Geoghegan Hart, il talento ...

Ciclismo : più di trenta corridori già ritirati - anche Bono e Coledan lasciano : Sono gia' più di trenta, ed altri se ne aggiungeranno ancora, i corridori che hanno annunciato ufficialmente la fine della carriera al termine di questa stagione 2018. Tra coloro che nei giorni scorsi hanno confermato l’addio alle gare ci sono anche Marco Coledan e Matteo Bono. Quest’ultimo lascia dopo 13 anni tutti spesi nella squadra di Giuseppe Saronni, prima Lampre ed ora UAE Emirates, [VIDEO]segnalandosi sempre tra i corridori più ...

Ciclismo : più di 50 corridori del World Tour senza squadra - anche Navardauskas a spasso : Il ciclomercato in vista della stagione 2019 [VIDEO]è ormai in dirittura d’arrivo. Alcune squadre World Tour hanno gia' chiuso l’organico e le altre stanno definendo gli ultimi posti ancora liberi, mentre la situazione è un po’ più fluida nella categoria Professional. I movimenti di mercato gia' definiti ufficialmente hanno lasciato liberi più di 50 corridori che in quest’ultima stagione hanno militato in squadre World Tour. Alcuni di questi ...