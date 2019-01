Chi Vuol Essere Milionario? | le 4 nuove puntate su Canale 5 da venerdì 11 gennaio

blogo

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)Le quattrodi Chi? debuttano su5 già da112019, in prima serata, controprogrammando, quindi, la nuova stagione di Superbrain - Le supermenti, al via lo stesso giorno su Rai 1. Diversamente da quanto 'anticipato' qualche giorno fa da Tv Sorrisi e Canzoni, non bisognerà aspettare febbraio per le quattro, evidentemente già registrate nel frattempo, ancor prima di avere i risultati d'ascolto. E men che meno debutterà di sabato, per di più 9 febbraio, data della finale di Sanremo 2019.Insomma, Gerry Scotti si è preso una sola settimana di pausa, questa in corso, quando su5 andrà in onda, in prima tv, il film d'animazione Disney Zootropolis. Chi?, altre 4su5 a febbraio Post del 27 dicembre 2018Chi?, le 4su ...