Chi Vuol Essere Milionario? - le 4 nuove puntate su Canale 5 da venerdì 11 gennaio : Le quattro nuove puntate di Chi Vuol Essere Milionario? debuttano su Canale 5 già da venerdì 11 gennaio 2019, in prima serata, controprogrammando, quindi, la nuova stagione di Superbrain - Le supermenti, al via lo stesso giorno su Rai 1. Diversamente da quanto 'anticipato' qualche giorno fa da Tv Sorrisi e Canzoni, non bisognerà aspettare febbraio per le quattro nuove puntate, evidentemente già registrate nel frattempo, ancor prima di avere i ...

NORD vs SUD/ Lo scontro che fa comodo a Chi vuole spartirsi il Mediterraneo : Il dibattito sull'autonomia regionale differenziata avviene nel momento peggiore: incertezze politiche ed economiche ne amplificano gli aspetti distorsivi

Terremoto Lazio e Abruzzo - paura nella Marsica : risentimento sismico del 5° grado Mercalli - scuole e palestre aperte per Chi non vuole dormire a casa in una notte polare [LIVE] : 1/9 ...

'Codice MonChi' - parla il ds giallorosso : 'Cosa vuol dire tifare Roma' : Un nuovo viaggio nel mondo dei direttori sportivi italiani. Nel 'Codice Monchi', Gianluca Di Marzio intervista il dirigente della Roma facendosi svelare alcuni segreti e retroscena del suo lavoro. "I tifosi della Roma ...

Calciomercato Napoli - si vuole Chiudere per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, si vuole chiudere per Barella: le ...

Milan - Fabregas si avvicina ai rossoneri : Leonardo vuole Chiudere : Milan Fabregas – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan, Fabregas si avvicina ai rossoneri: Leonardo vuole chiudere ...

Ascolti TV | Domenica 30 dicembre 2018. Se Dio Vuole 18% - disastro Victoria (5.9%). TV8 al 4.1% con Johnny StecChino : Se Dio Vuole - Marco Giallini e Alessandro Gassmann Su Rai1 Se Dio Vuole ha conquistato 3.923.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 Victoria 2 ha raccolto davanti al video 1.286.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Rai2 Principe Azzurro Cercasi ha catturato l’attenzione di 1.956.000 spettatori (8.8%). Su Italia 1 Very Big Show ha intrattenuto 1.344.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha raccolto ...

Venezia - arriva il ticket d'ingresso : da 2 - 5 a 5 euro per Chi vuole entrare in città : Rivoluzione per i turisti che vogliono visitare Venezia. Grazie alla Manovra approvata dalla Camera diventa realtà il ticket di ingresso nella città veneta. Il comma 1129, prevede...

Ascolti TV | Venerdì 28 dicembre 2018. Mary Poppins 22.2% - Chi Vuol esser Milionario? 16.3% - The Good Doctor 7.3% : Mary Poppins - Dick van Dyke e Julie Andrews Su Rai1 Mary Poppins ha conquistato 4.753.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser Milionario? ha raccolto davanti al video 3.510.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.681.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Il cavaliere Oscuro ha catturato l’attenzione di 1.039.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 La Grande Storia ...

Tav - Foietta : "Chi vuole il dialogo non Chiude al confronto" : ... "Le affermazioni della sindaca sulla chiusura dell'Osservatorio rispecchiano i modi di relazione della sua parte politica e confermano una dimostrata e manifesta incapacità a confrontarsi con chi ...

Chi Vuol essere milionario? - la nonna gravemente malata : dramma in diretta - Gerry Scotti piange : Un Gerry Scotti semplicemente in lacrime, quello che si è visto nella puntata di Chi vuole essere milionario? trasmessa su Canale 5 venerdì 28 dicembre. A commuoverlo le parole di Edoardo, un giovane concorrente, 21enne e studente di giurisprudenza. Dopo aver risposto alla domanda che gli è valsa l'

Chi Vuole Essere Milionario - Gerry Scotti si commuove ascoltando la risposta del concorrente : E’ andata in onda ieri sera la quarta di Chi Vuol Essere Milionario, lo show che Gerry Scotti ha riportato su Canale5 con successo. E il conduttore si è commosso ascoltando i progetti di uno dei concorrenti, in caso di vittoria: “Mia nonna ha una malattia degenerativa alle gambe. E’ una donna molto attiva ma ha avuto un incidente cadendo dalla bicicletta e non riesce più a spostarsi e ad uscire, quindi devono andare a prenderla ...

Chi Vuol essere milionario? - Gerry Scotti massacrato dalla vecchia tata Mary Poppins : Una beffa, per Chi vuol essere milionario? e Gerry Scotti. Si parla dello share raggranellato dal programma nella puntata di venerdì 28 dicembre: Canale 5 si è fermata al 16,3%, cifre non esattamente da urlo e soprattutto piuttosto distanti dai picchi raggiunti dalle prime puntate della riedizione d