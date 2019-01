Cheeky Exploits | la goliardia torna e Instagram ne esalta i fasti

laragnatelanews

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)è stato un fenomeno qualche anno fa. Se ne è parlato a lungo in tutto il mondo. Un fenomeno di costume, cattivo costume, mal costume… senza costume che ha spopolato in tutto il mondo. Di Fatto ilè in parole povere “mostrare le chiappe“. Vi ricordate nel film “Amici Miei”, o negli anno ottanta i “Nerds”. Il significato era irriverente, era di manifesta provocazione, un qualcosa di beffardo, declassato a goliardico col tempo.Ora grazie ae ai tanti siti web di fotografi, di Arte fotografica, le “ciappette” hanno acquisito un ruolo importantissimo. Possono oltrepassare sul web il guardingo controllo di Google – sempre pronto a sanzionare. Le chiappe non sono considerate provocanti, o ambito sessuale, ma mostrano spesso paesaggi e luoghi noti, paesaggi naturali e naturalistici che ...