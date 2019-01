Che Dio ci aiuti 5 | Suor Angela protagonista di una profonda crisi

ManChester City-Liverpool - la conferenza di Klopp : “partita durissima - Guardiola però ha mentito su di noi” : Il manager tedesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match tra Manchester City e Liverpool “Loro sono molto forti e hanno un manager eccezionale, credo sia una delle partite più dure da giocare in assoluto, dobbiamo essere coraggiosi, mettere in campo una gran voglia contro un avversario che per me è il migliore al mondo“. AFP/LaPresse Lo dice l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia del ...

ManChester City-Liverpool - la conferenza di Guardiola : “loro i più forti al mondo - ma possiamo battere chiunque” : L’allenatore catalano ha presentato in conferenza stampa il match di Premier League contro il Liverpool “In questo momento credo che quella di Klopp sia la migliore squadra al mondo, curano ogni dettaglio. Ho sempre detto e credo sempre che la mia squadra possa battere chiunque così come perdere con ogni avversario, però so che domani saremo concentrati al massimo visto l’avversario che ...

Australia - urla in casa : 'Perché non muori' e polizia piomba pensando a omicidio. Invece era un ragno : Un passante un po' troppo curioso pensava di essere nel bel mezzo di una scena del crimine. Tutto, a suo dire, volgeva verso un tipico delitto tra le mura domestiche. Si era avvicinato a una casa ...

Man City - Guardiola : 'Tutti pensano Che perderemo con il Liverpool' : Liverpool e Manchester United sono le migliori squadre d'Inghilterra, lo dice la storia del calcio, e in questo momento credo che quella di Klopp sia la migliore squadra al mondo, curano ogni ...

Fifa - Boban : 'Cori razzisti? Non si può fermare il calcio per un 1% di idioti. Lo Stato intervenga come fece la ThatCher' : La Fifa deve pensare al calcio, non alla politica. Noi abbiamo certe idee, dobbiamo sviluppare il calcio globalmente. Addio al Mondiale per Club? Spero di sì perché non soddisfa nessuno. È una ...

Ciclismo - il programma di Elia Viviani : esordio al Tour Down Under poi le classiChe - in dubbio la presenza al Giro d’Italia : Elia Viviani ha chiuso un 2018 da favola. L’azzurro, primatista assoluto di successi nella stagione passata con ben 18 vittorie, ha annunciato ufficialmente i propri programmi per la prima parte della nuova stagione. Resta ancora in dubbio la presenza del corridore veronese al Giro d’Italia visto che, dopo la partenza di Fernando Gaviria in casa Deceuninck-QuickStep, la formazione belga potrebbe dirottare il proprio velocista di ...

"Meglio abortire Che dare figli in adozione"/ Video - campagna choc pro aborto : "Fa parte del progetto di Dio" : Su Youtube una abortista prende parte a un programma per bambini spiegando loro che è meglio abortire che dare i figli in adozione

Ricciardi : «Addio all’Istituto superiore sanità - il governo ha posizioni antiscientifiChe» : «È chiaro che quando un vicepresidente del Consiglio (Matteo Salvini, ndr) dice che per lui, da padre, i vaccini sono troppi, inutili e dannosi, questo non è solo un approccio ascientifico. È antiscientifico. Cosa sarebbe di troppo, cosa sarebbe inutile o dannoso questo esponente del governo non lo ha detto. In realtà in Italia stiamo applicando i protocolli e gli schemi internazionali sulle vaccinazioni». È il punto chiave della lunga ...

Netflix rimuove episodio Patriot Act in Arabia Saudita - polemiChe : Netflix è sotto accusa per aver rimosso un episodio di Patriot Act di e con Hasan Minhaj in Arabia Saudita, su richiesta del regno Saudita. Il secondo episodio della serie comico-satirica americana è finito nel mirino - secondo quanto riportano i media britannici - dopo aver criticato il principe ereditario Mohammed Bin Salman per il presunto omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.Khashoggi, giornalista critico sull'operato della ...

L'audio libro 'Le Favole di Tippy' subito esaurito dopo neanChe tre giorni dalla prima stampa : Le Favole di Tippy è un audio libro contenente 13 Favole inedite di vari autori, provenienti da ogni parte d'Italia, narrate ed interpretate dall'attrice Silvia Parenti e registrato negli studi del ...

Che Dio ci aiuti 5 - Elena Sofia Ricci : “Suor Angela vivrà una crisi profonda” : Elena Sofia Ricci ha rilasciato alcune dichiarazioni che anticipano il ritorno di Che Dio ci aiuti, la fiction in onda su Rai 1 in onda in prima serata il 10 gennaio

Brisbane International - Murray esordio con vittoria - bene anChe Kyrgios : Andy Murray ricomincia bene. Lo scozzese, ex n.1 del mondo e sceso al n.240 dopo il lungo stop per l'infortunio all'anca, ha esordito positivamente nel 'Brisbane International'i in cemento del ...

Sci di fondo - Pellegrino spiazza tutti dopo il podio in Val Mustair : “sono arrabbiato perchè volevo vincere” : Lo sciatore azzurro ha espresso la propria delusione per non essere riuscito a vincere la sprint a tecnica libera di Val Mustair Le parole di Federico Pellegrino dopo il podio numero 23 della carriera in Coppa del mondo, un secondo posto nella sprint in tecnica libera di Val Mustair. “Sono arrabbiato perchè volevo vincere e potevo farlo – racconta il vicecampione olimpico della specialità –, però in cima all’ultima ...