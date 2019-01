Caso Koulibaly | Infantino | ' Si abbassino i toni | basta violenza'

Thuram in tackle : 'Caso Koulibaly - Italia indietro' : Né per la classe politica né per i dirigenti delle società che si sono concentrati su altro e non su questa piaga inaccettabile '. Come ci si sente a essere vittime di episodi di razzismo per il ...

Caso Koulibaly : la lezione di Icardi e dell'Inter - ma ora non faccia ricorso - : In queste ore frenetiche, nelle quali molto si è parlato di morte e razzismo , e le notizie di cronaca si sono sovrapposte alle dichiarazioni di politici e uomini di calcio , è scivolato via quasi inosservato il comportamento dell'Inter e di Icardi. Invece merita attenzione. L'Inter ha emesso ...

Caso Koulibaly : Uefa e FIFPro bacchettano l'Italia : Il Caso-Koulibaly è arrivato in Europa e non ha lasciato indifferenti Ueda e FIFPro , che, in un comunicato congiunto, hanno condannato l'accaduto e dato il proprio totale sostegno alla Figc e, di ...

Caso Koulibaly - l'Uefa prende posizione : 'Mancato rispetto del protocollo antirazzismo' : ROMA - Anche l' Uefa prende posizione sui cori razzisti nei confronti di Koulibaly durante Inter-Napoli del 26 dicembre. 'FIFPro e UEFA condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del ...

Inter-Napoli - tifoso morto e Caso Koulibaly : questo calcio fa schifo : questo calcio fa schifo. Lasciatevelo dire da un tifoso, un appassionato tutt’altro che politically correct, uno che resta giù di morale tutta la settimana se la propria squadra perde. Quale sia questa squadra è dettaglio secondario, il tema è un altro, il solito: perché il pallone resta la zona franca attraverso la quale passano atteggiamenti che in nessun altro contesto del vivere civile sarebbero tollerati? Ieri ero a San Siro ...

Caso Koulibaly - il Comune di Napoli : “presto osservatorio contro razzismo negli stadi” : Flavia Sorrentino, delegata all’autonomia della città del Comune di Napoli, ha annunciato l’istituzione di un osservatorio contro il razzismo negli stadi Un osservatorio specifico formato da “giuristi, intellettuali, giornalisti e personalità del mondo sportivo” per contrastare tutte le espressioni di razzismo e discriminazione territoriale nei confronti della città di Napoli che avvengono all’interno degli ...

Caso Koulibaly - Sala : «Chiedo scusa - l'Inter faccia capitano ad Asamoah» Figc : «Inter-Napoli andava sospesa» : E adesso? Dopo i cori razzisti rivolti in particolare dai tifosi dell'Inter al centrale del Napoli Kalidou Koulibaly , il tecnico della squadra partenopea Carlo Ancelotti ha detto con chiarezza che la ...

Caso Koulibaly - il sindaco Sala si scusa : Quei 'buu' a Koulibaly sono stati una vergogna . Un atto vergognoso nei confronti di un atleta serio come lui, che porta con fierezza il colore della sua pelle. E anche, pur in misura minore, nei ...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92' Scoppia il Caso dei cori razzisti a Koulibaly |La classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne