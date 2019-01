CASA IN FIAMME SI SALVA SOLO LA BIBBIA ' Segno' di Dio in Texas | la Sua Parola non

Roma - CASA in fiamme al quartiere Flaminio : Un imponente incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al quarto piano di via Sacconi . Sul posto 3 automezzi dei vigili del fuoco, e un'ambulanza. I vigili del fuoco hanno sgomberato ...

Nessun ferito nella CASA distrutta dalle fiamme a Ghemme - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Nessun ferito nella casa ...

Arezzo - fiamme in una CASA a Monterchi : 2 morti e 2 feriti : Le vittime sono marito e moglie di 80 anni, intossicate la figlia e la nipote della coppia di anziani. Il rogo divampato forse da una stufa

Scoppia incendio in CASA : anziano muore tra le fiamme Il rogo partito dalle luci dell'albero : di Ermanno Amedei Una persona é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al terzo piano e la vittima é un ex ...

Ariccia - scoppia incendio in CASA : anziano muore tra le fiamme : Una persone é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al secondo e la vittima é un ex bidello di circa 80 ...

Varese - tenta di salvare la CASA in fiamme : 49enne muore nell'incendio : Ha tentato di salvare la sua casa in fiamme e purtroppo è morto nell'incendio. Salvi invece gli anziani genitori, che sono fuggiti subito. Stefano Amicarelli, 49 anni, geometra e fratello del ...

Fiamme da una stufa difettosa - anziano muore nell'incendio della CASA : Tragedia a Lentella nella prima serata di ieri nel piccolo comune del Vastese. Un uomo del posto, 71 anni, è morto tra le Fiamme della propria abitazione in via Pianezza. Il rogo da una prima ...

In fiamme l'auto davanti la CASA famiglia del Capitano Ultimo : Dell'automobile, un'Audi, non c'è rimasto niente. Solo la carcassa carbonizzata. Qualcuno l'ha rubata e poi, verso mezzanotte, le ha dato fuoco. Ma non in un posto qualunque: lo ha fatto davanti alla ...

Cap."Ultimo" - auto in fiamme sotto CASA : 17.30 Una autovettura Audi rubata è stata data alle fiamme davanti alla falconeria del colonello De Caprio, il capitano "Ultimo" che catturò il boss della mafia Totò Riina. Accanto alla falconeria una casa famiglia gestita dall'associazione volontari capitano "Ultimo", alla periferia di Roma. "E' stato un avvertimento? Questo lo valuterà il prefetto di Roma", commenta il colonello De Caprio. "Noi leggiamo chiaramente in quello che è successo, ...

Roma - auto in fiamme davanti CASA famiglia del capitano Ultimo : “Avvertimento? Chiedete al prefetto” : Un’auto rubata, data alle fiamme alla periferia di Roma. Propio davanti alla falconeria del colonnello Sergio De Caprio, il capitano Ultimo che catturò Totò Riina. “Un’avvertimento? Questo sicuramente lo valuteranno il prefetto di Roma, Paola Basilone, e gli esperti dell’Ucis (l’ufficio interforze che assegna le scorte alle personalità a rischio – ndr) che sanno leggere molto bene i segnali concreti di pericolo. ...

CASA in fiamme - morta una donna : Una donna è morta questa mattina dopo che un'incendio si è sviluppato nella sua abitazione. E' accaduto a Concordia Sagittaria, Venezia,. Alle 6.15 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in una ...

Fiamme in CASA - muoiono padre e figlia : Prato, 12 dic. - (AdnKronos) - Sono padre e figlia le due persone trovate morte carbonizzate la scorsa notte in un'abitazione a Prato dai vigili del fuoco che erano intervenuti per un incendio. Si tratta di un uomo di 84 anni, disabile in carrozzina, e la figlia di 57 anni. L'incendio ha distrutto l

Fiamme in CASA - muoiono padre e figlia : Sono padre e figlia le due persone trovate morte carbonizzate la scorsa notte in un'abitazione a Prato dai vigili del fuoco che erano intervenuti per un incendio. Si tratta di un uomo di 84 anni, ...

Rugby - Continental Shield 2018-2019 : Petrarca vittorioso - Fiamme Oro beffate in CASA : Siamo al giro di boa della Continental Shield: la terza competizione europea della palla ovale ha visto oggi un successo ed una sconfitta per le due compagini italiane impegnate. Le Fiamme Oro perdono in casa contro il Locomotive Tbilisi e dicono addio alla qualificazione, mentre il Petrarca asfalta i Belgium Barbarians e prenota un posto al turno successivo. Nella Pool A sconfitta interna per le Fiamme Oro, battuta dai georgiani del Locomotive ...