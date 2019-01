Cartelle fino a mille euro | «fai-da-te» per scoprire se sono state cancellate

Fisco - le novità in manovra : fino a 84% di sconto sulle Cartelle se l’Isee è molto basso. Flat tax allargata per le partite Iva : L’ultima novità, inserita in extremis nel maxi emendamento del governo il 22 dicembre, è il saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi di chi è in comprovata difficoltà economica, la famosa “pace fiscale” cara alla Lega. Ma, per i contribuenti, la manovra 2019 porta in dote anche la Flat tax al 15% riservata agli autonomi che quest’anno non abbiano superato i 65mila euro di ricavi. Sempre al 15% (rispetto al 24% ...

Niente Cartelle a Natale : Agenzia delle Entrate sospende le notifiche fino al 6 gennaio : Dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, l'invio di cartelle esattoriale ai contribuenti sarà sospeso "con l’obiettivo di evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell’anno. Nelle due settimane di sospensione era previsto l’invio di quasi 268mila atti che resteranno invece 'congelati' ad eccezione di quelli inderogabili", spiega Agenzia delle Entrate - Riscossione.Continua a leggere

Fisco - stop Cartelle a Natale : 254 mila atti resteranno in stand-by fino al 6 gennaio : Niente cartelle durante le festività natalizie. L'attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 , con l'...

Fisco - stop Cartelle a Natale : 255 mila notifiche resteranno in stand-by fino al 6 gennaio : Niente cartelle durante le festività natalizie. L’attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio, con l’obiettivo - spiega l’Agenzia in una nota - di «evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell’anno». Nelle due settimane di sospensione era prev...

Condono delle Cartelle : stralcio di quelle fino a 1000 euro e sconto in base all’Isr : Ci sono provvedimenti che il governo sta mettendo a punto che sicuramente godono di massima attenzione da parte dei cittadini italiani. Uno di questi è senza dubbio il nuovo provvedimento di sanatoria per chi ha debiti con il Fisco. La pace fiscale, così viene chiamata l’operazione con la quale il governo giallo-verde, guidato dal premier Conte e dai suoi due Vice, Salvini e Di Maio, conta di incassare un bel po’ di soldi relativi a crediti ...

Salvini : Pace fiscale al 15% per Cartelle minori. Di Maio : pensioni d'oro - taglio fino al 40% : Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando dopo l'incontro che si è svolto a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e i ministri dell'Economia, ...

Rottamazione bis delle Cartelle - c'è tempo fino al 7 dicembre per le rate scadute : Sono 345mila i contribuenti ad oggi chiamati a pagare entro venerd 7 dicembre le rate scadute della Rottamazione-bis delle cartelle per non perdere i benefici concessi dalla legge. Lo ricorda l ...

Recupero Ici sugli immobili religiosi : in ballo fino a 4 - 8 miliardi. Governo pronto a spedire le Cartelle : Governo pronto a chiedere alla Chiesa l’Ici non pagata e relativa al periodo 2006-2011. Magari con uno sconto su sanzioni e interessi, come nel caso delle varie rottamazioni in corso. O addirittura anche con un abbattimento del capitale, considerato che il Vaticano, secondo le stime del ministero dell’Economia, sarebbe debitore nei confronti dello ...