Carige | Bce e Bankitalia azzerano cda | Modiano | Innocenzi e Lener commissari

Carige - maggioranza cda si dimette : Bce nomina commissari : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Carige - Bce : Innocenzi - Modiano e Lener amministratori straordinari : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Banca Carige - decade il cda : Bce dispone l’amministrazione straordinaria : Il cda di Banca Carige è decaduto, in seguito alle dimissioni di altri cinque consiglieri, tra cui il presidente Pietro Modiano e l’amministratore delegato Fabio Innocenzi, comunicata lo scorso 31 dicembre. La Banca centrale europea ha nominato tre commissari straordinari, gli stessi Innocenzi, Modiano e Raffaele Lener, mentre è stato nominato un comitato di sorveglianza composto da tre membri, Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro ...

Carige - si dimette la maggioranza del cda : da Bce amministrazione straordinaria : In seguito alle dimissioni della maggioranza dei membri del cda, Banca Carige è stata posta in amministrazione straordinaria da parte della Bce. Lo si legge in un comunicato dell'istituto, nel quale ...

Carige - Bce e Bankitalia azzerano cda : commissari Modiano - Innocenzi - Lener : Bce e Bankitalia prendono di petto Carige e promuovono l?amministrazione straordinaria dell?istituto prevista dal Testo unico bancario, azzerando il cda e il collegio sindacale...

Carige - si dimette il Cda. Da Bce amministrazione straordinaria : Dopo lo stop all'aumento di capitale cade il board: la banca centrale nomina i commissari e un comitato di sorveglianza. "Garantita la consueta operatività". Sospesi i titoli in Borsa

La Bce commissaria Carige - titolo sospeso in Borsa : La Banca centrale europea ha disposto il commissiaramento di Banca Carige e ha nominato amministratori straordinari Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener. titolo sospeso in Borsa su decisione della Consob...

Banca Carige sospesa in Borsa. Dimissioni in massa nel CdA. BCE nomina commissari straordinari : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige è decaduto, in seguito alle Dimissioni di altri quattro consiglieri , tra cui il presidente Pietro Modiano e l'AD Fabio Innocenzi, comunicata lo scorso ...

Carige oggi sospesa in Borsa - la Bce dispone il commissariamento : La decisione della Consob in vista di provvedimenti che già nella mattinata di oggi dovrebbe adottare la Bce...

Bce dispone commissariamento di Banca Carige - titolo sospeso in Borsa : La Bce ha disposto il commissariamento di Banca Carige alla luce delle recenti vicende dell'istituto genovese con lo stop dell'Assemblea all'aumento di capitale da 400 milioni di euro - determinante l'astensionismo del principale azionista, la famiglia Malacalza - e della situazione di ingovernabilità in cui versa la Banca che da questa mattina è anche senza Consiglio di amministrazione.La Banca sottolinea come sia "garantita la ...

Carige - la Bce e Deutsche Bank. Il 2018 visto da Sforza Fogliani : Invece in Italia abbiamo banche con bilanci intrisi di npl, in via di smaltimento grazie al cielo, i quali tuttavia non sono imputabili direttamente ai manager ma al cattivo andamento dell'economia ...

Carige rimbalza dopo il tonfo : pressing Bce per l'aumento di capitale : MILANO - Balzo del titolo Banca Carige dopo i primi minuti di contrattazione in Borsa. Le azioni hanno aperto con un guadagno del 7,6% e nelle battute successive hanno incrementato il guadagno ...

Carige cola a picco -18% i Malacalza e i vertici vanno a rapporto in Bce : Il rientro dalle feste per Carige è in profondo rosso. Il titolo della banca genovese è crollato del 18,7% a 0,0013 euro in Piazza Affari, dove ora vale poco più di 70 milioni. Una capitalizzazione ...

Pressing Bce per salvare Carige Malumori dopo lo stop all'aumento : Su tavoli separati il presidente Pietro Modiano e l'amministratore delegato Fabio Innocenzi da una parte e la famiglia Malacalza dall'altra hanno incontrato gli uomini della vigilanza Bce per discutere sul futuro di Carige. Che in borsa capitalizza ora circa 80 milioni di euro. Segui su affaritaliani.it