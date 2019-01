Carige | amministrazione straordinaria

Banca Carige - la Bce dispone l'amministrazione straordinaria : La Banca Centrale Europea ha disposto l'amministrazione straordinaria di Banca Carige , in difficoltà da anni anche a causa dell'ultima crisi economica, che ha impedito a molti suoi clienti di ...

Banca Carige - la Bce dispone l’amministrazione straordinaria : Il cda di Banca Carige è decaduto, in seguito alle dimissioni di altri quattro consiglieri, tra cui il presidente Pietro Modiano e l’a.d Fabio Innocenzi, comunicata lo scorso 31 dicembre. Le autorità di vigilanza, dovrebbero procedere alla nomina di una terna di commissari, tra cui lo stesso Modiano e Innocenzi, a cui affidare la messa in sicurezza...

Banca Carige - decade il cda : Bce dispone l’amministrazione straordinaria : Il cda di Banca Carige è decaduto, in seguito alle dimissioni di altri cinque consiglieri, tra cui il presidente Pietro Modiano e l’amministratore delegato Fabio Innocenzi, comunicata lo scorso 31 dicembre. La Banca centrale europea ha nominato tre commissari straordinari, gli stessi Innocenzi, Modiano e Raffaele Lener, mentre è stato nominato un comitato di sorveglianza composto da tre membri, Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro ...

