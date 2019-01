Capodanno speciale per Sorrentino | il portiere del Chievo e la proposta di matrimonio a

Ufficiale l’episodio speciale di Doctor Who a Capodanno 2019 - un’ora per celebrare il successo di Jodie Whittaker : Ora è finalmente Ufficiale la programmazione di un episodio speciale di Doctor Who a Capodanno 2019. Dopo diverse speculazioni sul potenziale episodio natalizio, nel rispetto della tradizione degli ultimi anni che ha portato ottimi ascolti a BBC America nel giorno di Natale, la rete ha ufficializzato la scelta di realizzare e trasmettere un episodio della durata di un'ora il primo giorno dell'anno. A scrivere lo speciale per Capodanno è stato lo ...