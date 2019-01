Capodanno 2019 | a Napoli quattro bis e applausi scroscianti per la Nuova Orchestra

Capodanno 2019 a Modica : in migliaia in piazza : Capodanno 2019 in piazza Matteotti a Modica, uno straordinario successo. In migliaia sono scesi in piazza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Mosca - Capodanno col botto al Gorky Park. Ecco cosa accade a queste persone a pochi secondi dal 2019 : Una grande folla si è radunata al Gorky Park di Mosca per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Diverse decine di persone si sono assiepate su una passerella di legno che non ha retto al peso della folla e si è spezzata. Secondo quanto riportato dei media locali sarebbero 13 i feriti, nessuno in modo grave. L'articolo Mosca, capodanno col botto al Gorky Park. Ecco cosa accade a queste persone a pochi secondi dal 2019 proviene da Il Fatto ...

Bari - l incredibile Capodanno dei gemelli Andrea e Fabio uno è nato nel 2018 e l altro nel 2019 : Sono gemelli baresi, nati nello stesso ospedale. Ma in due anni diversi: uno nel 2018, l'altro nel 2019. Quei due minuti di distanza nel corso del parto hanno fatto la differenza per i figli di una ...

Capodanno 2019 - imbarazzo per Federica Panicucci. Le frasi choc del rapper : “Fanc**o la droga - viva la fig*” : imbarazzo in diretta per Federica Panicucci durante la notte di Capodanno. La conduttrice dello show di Canale 5 “Capodanno in musica” si è trovata a gestire un fuori programma del rapper Junior Cally che, mentre si stava esibendo sul palco, ha esclamato: “Bari, fanc**o la droga, viva la fig* per sempre! Su queste ca**o di mani, Bari”. Un messaggio positivo, lanciato però con termini decisamente coloriti e poco adatti al ...

Il Capodanno 2019 delle star : come hanno festeggiato l’anno nuovo : Dai party in casa alle mete esotiche The post Il Capodanno 2019 delle star: come hanno festeggiato l’anno nuovo appeared first on News Mtv Italia.

Concerto di Capodanno a Venezia - La Fenice 2019/ Video - Myung-Whun Chung : 'quest'anno è ancora più bello' : Concerto Venezia La Fenica, Capodanno 2019: oggi 1 gennaio, il direttore Myung-Whun Chung nello show in 2 atti per festeggiare il nuovo anno

Oroscopo Paolo Fox 2019 - Capodanno/ Previsioni oggi - 1 gennaio : Gemelli cautela - Cancro Saturno opposto : Oroscopo Paolo Fox Capodanno, 1 gennaio 2019: quante occasioni per il Sagittario, Vergine agitata, Cancro Saturno opposto, gli altri segni zodiacali.

Capodanno 2019 - lo scoccare della mezzanotte su Rai 1 e Canale 5 (video) : In media, circa 8 milioni di telespettatori hanno festeggiato l'arrivo del 2019 sintonizzandosi tra L'anno che verrà in onda su Rai 1 e il Capodanno in musica di Canale 5. Lunghe dirette fiume della durata di oltre cinque ore scandite tra canti, balli, cantate e qualche fuori programma come accaduto nella festa trasmessa dalla rete ammiraglia Mediaset, in trasferta a Bari. Capodanno in musica: ...

Capodanno 2019 a Roma : task force per la raccolta dei rifiuti [GALLERY] : 1/11 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Capodanno 2019 a Roma : Mister Ok si tuffa nel Tevere per la 31ª volta [GALLERY] : 1/25 Andrea Panegrossi/LaPresse ...

Deludenti gli ascolti del Capodanno 2019 di Canale5 - doppiato da L’anno che verrà con una formula già collaudata : Gli ascolti del Capodanno 2019 di Canale5 non soddisfano le aspettative della vigilia, rimanendo molto indietro rispetto a quelli fatti registrare da L'anno che verrà, guidato da Amadeus ormai da anni. Il dato emerso dall'analisi auditel è 16.7%, a fronte di una forbice di 35.1%-32.9% della prima rete che quindi si conferma molto più che vincitrice della serata con una formula collaudata da anni e con molti degli ospiti che si vedono ...

#CapodannoFenice 2019 - l'irrituale discorso del maestro Chung e la classe di Mamma Rai : "Questo Concerto di Capodanno si è pregiato della presenza del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati..." La chiusura del Concerto di Capodanno 2019 riconcilia con il mondo: tra l'uso di un italiano che ormai sa di aulico, vista la colloquialità cui è costretto quotidianamente e mediaticamente dalla ricerca di un consenso a ogni costo (anche quello dell'impoverimento culturale), e uno speaker che ricorda cosa sia cullare ...

Capodanno a New York - Canale 5/ Curiosità sul film con Halle Berry - oggi - 1 gennaio 2019 - : Capodanno a New York, la trama e ilcast del film in onda su Canale 5 oggi, martedì 1 gennaio 2019 con Halle Berry e Jessica Biel.

Auguri di buon anno - Capodanno 2019/ Gli auguri 'rissosi' di Donald Trump su Twitter ai nemici haters : buon anno! Capodanno 2019, feste e nuovi propositi: attesa finita, ma non per tutti, perché in alcune zone non si celebra il 1° gennaio...