Calciomercato Spal | Viviano in arrivo dallo Sporting

Calciomercato Serie A : torna Muriel - possibile scambio Spal-Chievo : Il colombiano chiuso a Siviglia ha scelto Firenze. Inguaiando i piani di GattusoIl Calciomercato non ha ancora ufficialmente aperto le danze, ma già alcune trattative hanno infiammato il passaggio tra vecchio e nuovo anno. Quasi tutti ruotano intorno a nomi di attaccanti.Calciomercato, Muriel in riva all’ArnoIl primo colpo lo ha messo a segno la Fiorentina. Dicevamo (qui) dei problemi legati all’attacco di Pioli e le opzioni che potevano ...

Calciomercato - Spal : Viviano in prestito - occhi puntati su Stepinski : Uno dei primi botti di questo gennaio porta la firma della Spal, che ha chiuso l'accordo per il prestito del portiere Viviano dallo Sporting Lisbona. Operazione in prestito, con una parte dell'...

Calciomercato - la SPAL su un attaccante del Chievo : scambio con Paloschi? : La SPAL ha iniziato la stagione nel migliore dei modi candidandosi al ruolo di sorpresa dell’attuale Serie A. Poi il ridimensionamento di risultati con i ferraresi che sono sembrati incapaci di ottenere risultati positivi con continuità. A mancare sono i gol di Antenucci, trascinatore nella passata stagione, mentre le altre punte, Paloschi e Petagna in primis, non hanno mostrato grande feeling con il gol. Per questo il club sta ...

Calciomercato Inter - no a Mourinho : Ausilio va avanti con Spalletti. : Non è che dico no, io vorrei lui e Messi, vorrie avere tutti i migliori calciatori del mondo. Ma ci sono momenti in cui te lo puoi permettere e altri momenti in cui, in modo sincero, devi dire ...

Calciomercato Spal - è fatta per Viviano : il portiere torna in Italia in prestito secco : Soltanto pochi mesi lontano dalla Serie A, adesso Emiliano Viviano è pronto a fare rientro in Italia. Giunta al capolinea la breve parentesi con lo Sporting Clube de Portugal , il portiere classe '85 ...

Calciomercato - non solo la Spal su Viviano : mossa a sorpresa : Si avvicina l’inizio del Calciomercato, una finestra che si preannuncia scoppiettante con diversi club pronti a rinforzarsi. Un portiere pronto a tornare in Italia è Viviano, per l’ex Sampdoria è infatti giunta al capolinea l’esperienza con lo Sporting Lisbona, sembrava fatta per il trasferimento alla Spal ma nelle ultime ore mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore su ...

Il Calciomercato oggi – Mosse di Spal e Sampdoria : Il calciomercato oggi – Si avvicina sempre di più l’inizio della sessione di calciomercato, in arrivo importanti trattative con l’obiettivo di rinforzare le rose. La Spal è alla ricerca della salvezza e per questo motivo si sta muovendo per l’attacco. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sta provando a portare alla corte di Semplici Mariusz Stepinski, polacco classe ’95 del Chievo. ...

INTER NAPOLI - SPALLETTI 'ANCELOTTI FA DAVVERO PAURA' / 'Calciomercato? Non c'è qualcosa di meglio dei nostri' : Luciano SPALLETTI ha parlato alla vigilia di INTER NAPOLI, ammettendo la grande stima e anche un po' il timore nei confronti del collega Carlo Ancelotti.

Calciomercato Inter - non solo Ozil in Premier : Spalletti vuole un altro centrocampista : Uno dei problemi dell’attuale organico dell’Inter è rappresentato dall’assenza di un elemento di qualità a metà campo. Infatti, al netto delle indisponibilità di Nainggolan e Brozovic, i nerazzurri non hanno un centrocampista in grado di poter competere con le mediane delle squadre più forti d’Europa. Gagliardini è sceso drasticamente nelle preferenze di Spalletti, Joao Mario ha dimostrato di poter essere utile ma ...

Calciomercato - Viviano può tornare in Italia : lo vuole la Spal : Potrebbe durare soltanto sei mesi l'esperienza di Emiliano Viviano in Portogallo. Il portiere Italiano dello Sporting Clube de Portugal, infatti, è vicino al ritorno in Serie A. Sul portiere ex ...

Calciomercato Spal - ecco l’attaccante per Semplici : Calciomercato Spal – Le ultime giornate non sono state entusiasmanti per la Spal, la squadra di Semplici recrimina per il pareggio nella gara in trasferta contro il Genoa, la squadra in vantaggio numerico per l’espulsione di Criscito non è riuscita a conquistare i tre punti. La squadra di Semplici ha palesato alcuni problemi in rosa, la dirigenza per questo motivo ha deciso di intervenire sul mercato con l’obiettivo di ...

Calciomercato Inter - individuato il rinforzo per il centrocampo di Spalletti : Dopo la sconfitta di Torino, Spalletti avrebbe chiesto alla dirigenza dell’Inter un rinforzo nella zona nevralgica del campo, dove non sta godendo dell’apporto di Nainggolan, bloccato dai continui guai fisici. E Marotta guarda al mercato inglese – nello specifico in casa Arsenal – per accontentare l’allenatore, al quale vorrebbe regalare Mesut Ozil. L’ex trequartista della Germania sta trovando poco ...

Il Calciomercato oggi – Maxi-operazione tra Torino e Spal : Il calciomercato oggi – Torino-Spal, si pensa ad una Maxi-operazione di mercato. Si avvicina la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante soprattutto per le zone basse della classifica. In particolar modo scontro salvezza quello tra Spal ed Empoli, la squadra di Semplici non può permettersi un nuovo passo falso, deve conquistare i tre punti per evitare spiacevoli sorprese. Il club granata invece ha fallito la ...

Calciomercato Inter - Perisic : 'Vicino al Manchester United in estate - ma sono rimasto per Spalletti' : Ivan Perisic avrebbe potuto lasciare i nerazzurri nell'ultima sessione, l'ha svelato lui stesso a Four Four Two , magazine inglese. L'Intervista uscirà nel prossimo numero, ma alcune dichiarazioni del ...