Calciomercato Roma | Monchi | “Non sono venuto solo per vendere”

Calciomercato Roma - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Si cerca una punta per completare la rimonta Champions : Stanno per riaprire i battenti del Calciomercato: tra le formazioni che certamente vorranno provare a rinforzarsi c’è la Roma, chiamata alla rimonta per inseguire il quarto posto che vorrebbe dire Champions League a fine stagione. Al momento i giallorossi sono sesti in classifica con 30 punti, a due sole lunghezze dalla Lazio. Inoltre c’è l’Europa, dove la Roma affronterà il Porto agli ottavi. Il ds Monchi si sarebbe portato ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie - ag. Schick : ritorno alla Sampdoria? non è nelle sue intenzioni : Calciomercato Roma, Ultime notizie, l'agente di Schick smentisce le voci su un possibile addio del ceco: 'non torna alla Sampdoria'.

Calciomercato Roma - Monchi fa mea culpa : Monchi lo sa bene e, in un'intervista rilasciata a Sky Sport, ammette di aver commesso qualche errore nelle precedenti sessioni di Calciomercato . Un punto di partenza importante, perché dal ...

Calciomercato Roma - la priorità è un mediano : Roma - ' Qualcosa ho sbagliato '. L'ammissione dignitosa di Monchi, che non ha smesso di credere nel proprio metodo, è la base su cui la Roma costruirà il mercato di gennaio . Niente di fantasmagorico,...

Calciomercato Roma - da Dendoncker a Pulgar : nel vivo la caccia al centrocampista : Sempre in corsa, ma difficile da muovere a gennaio, il maliano Samassekou del Salisburgo , mentre il 'Corriere dello Sport' lancia anche l'ipotesi Leander Dendoncker, belga classe '95 che il ...

Calciomercato Roma - Muriel si offre ai rossoneri : sfida col Milan : Calciomercato Roma, LA SITUAZIONE Muriel- Nel prossimo mercato invernale Luis Muriel potrebbe far ritorno in Serie A. L’ex Sampdoria in Liga non è riuscito ad affermarsi, poco protagonista nella cavalcata che ha portato gli andalusi nelle parti altissime del campionato spagnolo. Mister Machìn non pare aver puntato sull’esterno colombiano, che si sta guardando attorno per […] L'articolo Calciomercato Roma, Muriel si offre ai rossoneri: ...

Roma - Di Francesco : 'Ritrovata la nostra identità - giovani in crescita. Calciomercato? Qualcosa si muoverà' : Terza vittoria nelle ultime quattro: la Roma chiude al meglio il suo 2018. Grazie ai gol di Cristante e Under, i giallorossi stendono il Parma in trasferta e rientrano in piena zona Europa, a -2 dalla ...

Calciomercato - Roma su Tsygankov della Dinamo Kiev. Il Genoa insiste per Sturaro : La Roma pensa al mercato e lo fa inseguendo una linea chiara: investire sui giovani. Monchi è al lavoro e, dopo gli arrivi in estate dei vari Kluivert, Coric, Cristante e Zaniolo, prosegue nella ...

Calciomercato Roma - Monchi su Inter e Zaniolo : ... che lo ha portato agli ordini di Spalletti, non va a siglare il suo primo gol in Serie A? Una magia da campione consumato che ha fatto il giro del mondo e ha fatto entrare il nome del ragazzo nei ...

Calciomercato : Simeone interessato a un difensore della Roma : C’è aria di rivoluzione in casa Atletico Madrid: in estate, i colchoneros perderanno Filipe Luis e Juanfran a parametro zero, e anche Godin sarebbe orientato all’addio a fine stagione. Come se non bastasse, il Bayern Monaco ha intenzione di pagare la clausola di Lucas Hernandez, altro tassello importante della retroguardia di Simeone. Il Cholo sta cominciando a perlustrare il mercato per individuare i sostituti dei partenti e, ...

Calciomercato Roma - tre giocatori in uscita a gennaio : A pochi giorni dall’inizio del mercato di gennaio, il ds della Roma Monchi è già al lavoro sul fronte cessioni. Sono almeno tre i giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico Di Francesco: Coric, Marcano e Schick. Il talento croato, acquistato in estate, non ha avuto modo di mostrare le sue qualità nei pochi spezzoni che gli sono stati concessi. Il club giallorosso potrebbe quindi prestarlo per concedergli il minuto di cui ...

Calciomercato Roma - Schick in partenza ma ha poco mercato : Calciomercato Roma, Schick IN partenza MA CON poco mercato- Patrick Schick è forse la più grande delusione del progetto sportivo firmato Monchi-Di Francesco. Arrivato dalla Sampdoria nell’estate del 2017, dopo un grande campionato, l’attaccante all’ombra del Colosseo non è mai riuscito a esprimersi ai suoi livelli. Una maglia troppo pesante per lui, forse, quella della […] L'articolo Calciomercato Roma, Schick in partenza ...

Calciomercato Roma - Manolas passa con Raiola : Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il difensore avrebbe concluso il suo rapporto professionale col procuratore Ioannis Evangelopoulos per passare nella scuderia di Mino Raiola . Sarà l'agente ...

Calciomercato - offerto un difensore della Premier League a Inter e Roma : Il nuovo corso del Chelsea con Maurizio Sarri in panchina non prevede più spazio per Gary Cahill, che quest’anno in Premier League ha giocato solo ventuno minuti. Con la riapertura del mercato nel mese di gennaio potrebbe essere già tempo di cambiare aria per il difensore inglese che, secondo TMW, è stato proposto dal suo entourage a Inter e Roma. Nelle fila nerazzurre Cahill potrebbe coprire un’eventuale partenza di ...