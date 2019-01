Calciomercato Juventus | l' agente di Rugani | ' Resta a gennaio? Non c' è dubbio'

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - per Joachim Andersen aumenta la concorrenza : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 2 gennaio. Il ds Paratici allontana l'ipotesi Mbappè, aumenta invece la concorrenza per Andersen.

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - Paratici allontana Mbappè : 'ipotesi fantasiosa' : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio. Il ds Paratici allontana l'ipotesi di Mbappè in bianconero: 'ipotesi fantasiosa'.

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - Benatia 'blindato' da Allegri : si allontana Todibo : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio: De Ligt e Ramsey piacciono sempre molto, il possibile addio di Benatia è bloccato da Allegri

Calciomercato Juventus, PARLA Paratici- La sessione invernale di mercato aprirà domani, molte squadre però stanno lavorando su più fronti per rinforzare le rispettive rose in previsione della prossima stagione. Di oggi la notizia dell'acquisto di Pulisic da parte del Chelsea, con il Borussia Dortmund che incasserà 64 milioni dalla cessione dello statunitense. Questo a dimostrazione

Calciomercato Juventus - Paratici : 'Ramsey ci piace molto - Mbappé? Fantasie. Nel 2019 vorrei la Champions' : Cristiano Ronaldo ha cambiato tutto anche a livello di mentalità? "Se nella tua squadra hai il miglior calciatore del mondo, logicamente la consapevolezza di tutti aumenta. Però partivamo da una base ...

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - idea James Rodriguez? Paratici ci lavora con Mendes : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio: De Ligt piace ai bianconeri, nell'affare potrebbe rientrare Kean. Si pensa anche a James Rodriguez...

Calciomercato Juventus - Paratici frena : “Ramsey non piace solo a noi. Mbappé? Ecco cosa posso dire” : Il direttore sportivo della Juventus ha fatto il punto sul mercato bianconero, soffermandosi sul futuro di Allegri e sull’ipotesi Mbappé Il mercato della Juventus non dorme mai, nonostante la formazione bianconera viaggi a ritmi impressionanti sia in campionato che in Champions League. AFP/LaPresse Ogni occasione va studiata e analizzata, per evitare di lasciarsi scappare le occasioni che la finestra invernale può regalare. Il club ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - per De Ligt si sacrifica Kean? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 2 gennaio: Matthjis De Ligt piace sempre molto ai bianconeri, tanto che nell'affare potrebbe rientrare Moise Kean.

Calciomercato INTER/ Ultime notizie : si cerca anche Anderson della Sampdoria - ma è duello con la Juventus : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie 2 gennaio. Si cercano rinforzi in difesa: nel mirino anche il giovane Andersen della Sampdoria, ma la c'è anche la Juve.

Calciomercato Juventus- Sessione di mercato invernale la quale si annuncia ricca di colpi di scena e di grandi aspettative. In casa Juventus regna la calma più totale in quanto la società bianconera difficilmente attuerà operazioni di mercato in entrata, anche se tutto potrebbe dipendere dal prossimo futuro di Benatia. Il difensore marocchino, poco utilizzato in

Ramsey alla Juventus/ Calciomercato - l'offerta dei bianconeri al calciatore è da 34 milioni di euro : Aaron Ramsey Juventus, i bianconeri preparano i botti di Capodanno: pressing sul centrocampista in scadenza di contratto con l'Arsenal, le ultime.

Kean resta alla Juventus/ Calciomercato - bloccata la partenza e proposto il rinnovo all'attaccante : Moise Kean resterà alla Juventus fino alla fine della stagione, la dirigenza bianconera ha deciso di non lasciarlo partire in prestito

Calciomercato LIVE - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : Juventus in fase avanzata per Ramsey - Napoli su Kouamé : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 2 gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime ...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : i tre nomi per gennaio e giugno : Calciomercato Juventus – La Juventus fino al momento ha disputato una stagione molto importante, i bianconeri guidano con margine il campionato di Serie A, fino al momento solo vittorie e due pareggio contro Genoa ed Atalanta. I bianconeri si candida ad essere grande protagonisti anche in Champions League ma nel frattempo anche al mercato, nelle ultime ore la bomba arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta il portale ...